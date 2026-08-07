Enfermedades del corazón, diabetes y tumores malignos encabezan las muertes en México

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó el 7 de agosto de 2026 que las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus y los tumores malignos fueron las tres principales causas de defunción en México durante 2025, tanto a nivel nacional como entre mujeres y hombres. Los padecimientos cardiacos concentraron 177 mil 673 casos, la diabetes mellitus 106 mil 874 y las neoplasias malignas 92 mil 6.

Las enfermedades del hígado, con 38 mil 179 casos, y los accidentes, con 38 mil 166, completaron las cinco primeras posiciones. A partir del cuarto lugar aparecieron diferencias según el sexo de las personas fallecidas: entre las mujeres siguieron la influenza y la neumonía, con 15 mil 706 defunciones, mientras que entre los hombres se ubicaron los accidentes, con 29 mil 429.

Los datos forman parte de las cifras preliminares de las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR) 2025, que contabilizaron 762 mil 494 defunciones en el país. La cifra resultó menor en 57 mil 178 casos respecto a la registrada de manera definitiva en 2024, lo que representó un decremento de 7.0 por ciento. La tasa bruta se ubicó en 584 defunciones por cada 100 mil habitantes, 46 unidades menos que la del año previo.

Dentro de las enfermedades del corazón, las isquémicas —reducción del flujo sanguíneo por bloqueo parcial o total de las arterias— representaron 73.3 % del grupo, seguidas por las hipertensivas, con 15.7 por ciento. De las defunciones por diabetes mellitus, 76.8 % correspondió a casos no insulinodependientes. Los tumores de órganos digestivos causaron 33.9 % de las muertes por neoplasias malignas y los de órganos genitourinarios, 24.3 por ciento. Las enfermedades del hígado asociadas al consumo de alcohol sumaron 32.6 % del total de esa causa.

Las defunciones por enfermedades y problemas relacionados con la salud alcanzaron 684 mil 510 casos, equivalentes a 89.8 % del total, en tanto que las causas externas —accidentes, homicidios y suicidios, principalmente— sumaron 77 mil 984 registros, 10.2 por ciento. De estas últimas, 48.9 % se clasificó como presunto accidente, 35.9 % como presunto homicidio y 11.3 % como presunto suicidio.

Los homicidios registrados sumaron 27 mil 989 casos, con una tasa de 21.4 por cada 100 mil habitantes, inferior a la de 25.8 documentada en 2024 con información definitiva. De ese total, 87.5 % correspondió a hombres y 11.3 %, a mujeres; en 329 casos (1.2 %) no se especificó el sexo. El arma de fuego fue el medio empleado en 70.8 % de los casos, seguida por el arma blanca, con 9.4 por ciento. El grupo de 25 a 34 años concentró 28.2 % de estas muertes, y los homicidios fueron la primera causa de defunción entre los hombres de 25 a 34 y de 35 a 44 años.

Los suicidios ascendieron a 8 mil 846, de los cuales 80.0 % correspondió a hombres y 20.0 %, a mujeres, con una tasa nacional de 6.8 por cada 100 mil habitantes. Chihuahua presentó la tasa estandarizada más alta por esta causa, con 13.9, mientras que Guerrero tuvo la más baja, con 1.8. Los grupos de 25 a 34 y de 15 a 24 años concentraron 26.9 y 24.3 % de los casos, respectivamente.

Los datos que integran las EDR fueron proporcionados por 4 mil 846 fuentes informantes y se obtuvieron de los certificados de defunción que suministraron las Oficialías del Registro Civil y los Servicios Médicos Forenses, complementados con las actas de defunción del Registro Civil y con los cuadernos estadísticos que aportaron las Agencias del Ministerio Público. Del registro total, 14.4 % se realizó mediante certificados electrónicos.

Del total contabilizado, 741 mil 475 decesos ocurrieron dentro del periodo de referencia, equivalentes a 97.2 %; los 21 mil 19 restantes sucedieron en años anteriores. Según el sexo, 44.0 % correspondió a mujeres y 55.9 %, a hombres, mientras que en 529 casos (0.1 %) no se especificó ese dato. El grupo de 65 años y más concentró 58.7 % de los fallecimientos, con una tasa específica de 4 mil 180 defunciones por cada 100 mil habitantes.

Chihuahua registró las tasas estandarizadas más altas del país según entidad de residencia habitual, con 776 defunciones registradas y 751 defunciones registradas y ocurridas por cada 100 mil habitantes, seguida por Quintana Roo y Sonora. Campeche y Nuevo León presentaron las más bajas en ambos indicadores. Al considerar la entidad de ocurrencia, Ciudad de México tuvo la tasa bruta más alta, con 848, situación que el Inegi atribuyó a la concentración de unidades públicas y privadas de salud que atienden a población de todo el país.

Enero fue el mes con mayor número de decesos, con 10.5 % del total, seguido por marzo, con 9.2 %, y mayo, con 9.0 por ciento. Diciembre y noviembre registraron las menores proporciones, con 7.0 y 7.4 %, respectivamente. Entre las personas fallecidas, 80.2 % contó con atención médica durante la enfermedad o lesión que derivó en la muerte.

Las defunciones de menores de un año sumaron 12 mil 207, de las cuales 51.4 % se debió a afecciones originadas en el periodo perinatal y 24.6 %, a malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas. Entre las causas sujetas a vigilancia epidemiológica se contabilizaron 4 mil 66 defunciones por enfermedad del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), 670 por infecciones respiratorias agudas en menores de 5 años, 504 por la covid-19 y 354 por enfermedades diarreicas agudas en el mismo grupo etario.

El Inegi precisó que la estadística definitiva se publicará en noviembre de 2026, tras las confrontas que realizará con la Secretaría de Salud (SS) para cuatro grupos de defunciones: maternas, de menores de 5 años, por agresiones y las provocadas por causas sujetas a vigilancia epidemiológica. La próxima publicación del programa está programada para el 18 de septiembre de 2026.