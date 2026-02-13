Enfrentamiento armado en Zacatecas no fue atentado contra familia de Pepe Aguilar: Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que el enfrentamiento armado registrado en las inmediaciones de los ranchos de la familia Aguilar, en el municipio de Villanueva, Zacatecas, no constituyó un ataque directo contra los cantantes Pepe Aguilar, Ángela Aguilar y Christian Nodal, sino una agresión contra fuerzas de seguridad que realizaban un operativo en la zona.

Durante la conferencia de prensa matutina explicó que la familia Aguilar transitó por el área donde se desarrollaba un operativo en la comunidad de Tayahua, en Villanueva, lo que generó versiones sobre un presunto atentado en su contra.

De acuerdo con los reportes oficiales, la agresión se registró la tarde del 12 de febrero contra elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas y de la Policía Estatal, en un tramo carretero cercano al rancho El Soyate y a otra propiedad vinculada a la familia, sin que se reportaran policías heridos ni víctimas civiles.

Según la información difundida por el Gobierno de Zacatecas, el ataque ocurrió cuando un grupo armado interceptó a un convoy de seguridad que realizaba labores operativas en la zona de Villanueva, en las inmediaciones de Tayahua, lo que derivó en un intercambio de disparos y en la posterior detención de cuatro presuntos integrantes de una célula delictiva.

Los detenidos fueron identificados como Alberto N., de 47 años; Claudio N., de 18 años; Juan Carrera N., de 21 años; y Flavio Alberto N., de 38 años, señalado como presunto jefe de plaza de un grupo criminal que opera en el municipio de Tabasco, Zacatecas, a quienes les aseguraron armas largas, cargadores, chalecos balísticos, drogas, artefactos explosivos, ponchallantas y una camioneta.

Autoridades estatales agregaron que, como parte de los hechos de violencia en la región, también se reportaron bloqueos carreteros en la zona, lo que obligó a reforzar la presencia militar y policial y a aplicar protocolos de seguridad adicionales.

La Presidenta subrayó que la presencia de la familia Aguilar en el área fue circunstancial y que la agresión no tuvo como objetivo a los artistas.

“Ellos iban pasando en un lugar donde había un operativo y por esa razón recibieron y fueron, digamos, atacados. No tenía que ver ni con ellos ni nada, sino sencillamente que pasaron en ese momento por un lugar. Ellos afortunadamente todos están bien y desde el momento que ocurrió hubo comunicación con ellos para su protección”, explicó.

En otro pronunciamiento, Sheinbaum Pardo insistió en que “no era un ataque a ellos, ni mucho menos”, y señaló que los detalles del operativo podrían darse a conocer con transparencia por parte de las autoridades competentes.

Pepe Aguilar difundió un comunicado en el que negó haber sido víctima de un atentado y precisó que no se encontraba en Zacatecas cuando ocurrieron los hechos.

“Contrario a lo que muchos medios de comunicación están aseverando, yo me encuentro en la Ciudad de México. Mi familia está bien”, señaló el cantante al explicar que en las inmediaciones de su rancho y del de su hija se desarrollaba un operativo activo a cargo de autoridades estatales.

El músico añadió que la situación en la región forma parte de un contexto de violencia que afecta a diversos habitantes de Zacatecas y expresó su deseo de que la paz regrese al Estado.

De acuerdo con la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad y con la Secretaría General de Gobierno de Zacatecas, el ataque del 12 de febrero se inscribió en una serie de hechos violentos registrados en días recientes en Villanueva y municipios colindantes, que incluyeron bloqueos carreteros y acciones delictivas atribuibles a grupos criminales.

Las autoridades estatales indicaron que, tras la agresión, se desplegó un operativo coordinado con fuerzas federales para localizar y detener a los presuntos responsables, así como para asegurar armas, explosivos y drogas, y que los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial para la integración de las carpetas de investigación correspondientes.

El Gobierno federal y el Gobierno de Zacatecas mantuvieron la versión de que, hasta el 13 de febrero, ni la familia Aguilar ni Christian Nodal fueron víctimas de una agresión directa, y que las investigaciones continuarían para esclarecer por completo las circunstancias del enfrentamiento.

Como parte de las medidas preventivas, instituciones educativas de los municipios de Jalpa y Tabasco suspendieron clases ante el riesgo de nuevos actos violentos, mientras que las fuerzas de seguridad reforzaron los patrullajes en la región y recomendaron a la población evitar las zonas donde se mantuvieran operativos activos.

Sheinbaum Pardo reiteró que el Gobierno federal seguirá respaldando las acciones de seguridad en Zacatecas y que se informará con amplitud sobre los resultados de las operaciones emprendidas contra los grupos delictivos que operan en la entidad.

La administración estatal, por su parte, comunicó que continuará con los despliegues conjuntos con fuerzas federales, con el objetivo de reducir la incidencia de ataques armados en Villanueva, Tabasco y otros municipios, así como de garantizar la integridad de la población y de quienes transiten por las carreteras de la región.