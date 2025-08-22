Nacional
Enfrentamiento deja 12 abatidos en Doctor Coss, en Nuevo León

Las autoridades informaron que fueron agredidos por un grupo armado y respondieron al ataque
Noroeste/Redacción
22/08/2025 14:44
Este viernes se registró un enfrentamiento armado en el municipio Doctor Coss que dejó 12 personas abatidas.

Según las autoridades estatales, fueron atacados por un grupo armado y las muertes se registraron en respuesta a la agresión.

“En el municipio de Doctor Coss, N.L., se registra una agresión a personal de Fuerza Civil durante labores de patrullaje y vigilancia del operativo Muralla”, apuntó la corporación en un comunicado.

“El personal repele la agresión hasta lograr controlar la situación”.

En el lugar se localizan 12 hombres abatidos, señaló, al menos ocho con armas largas, equipo táctico y diversos cargadores y cartuchos.

La dependencia informó que el personal a su cargo se encuentra sin novedad y con la situación controlada, a la espera de personal de servicios periciales.

#Violencia
#Enfrentamiento
#Delincuencia
#Nuevo León
#Abatidos
