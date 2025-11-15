$!Enfrentamiento durante marcha de la Generación Z deja 40 detenidos y 120 lesionados en la CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX reportó la detención de 40 personas durante la marcha de la llamada Generación Z, además de que hubo 120 personas lesionadas, la mayoría de ellas policías. De acuerdo con cifras del gobierno capitalino, 17 mil personas participaron en las movilizaciones de este sábado. En diferentes pronunciamientos, las secretarías de Gobernación local y federal, además de la Presidenta Claudia Sheinbaum y la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, lamentaron los hechos y condenaron la violencia y los “actos de provocación”. En conferencia de prensa, el titular de la dependencia, Pablo Vázquez, detalló que de los 40 detenidos, 20 fueron llevados al Ministerio Público y se les investigará por robo, lesiones y otros delitos; mientras que otras 20 personas fueron remitidas por faltas administrativas. Asimismo, se detalló que hubo alrededor de 120 personas lesionadas. Del total, 60 policías fueron atendidos en el sitio y otros 40 fueron trasladados para recibir atención hospitalaria, 36 de ellos por contusiones, cortaduras y lesiones menores y 4 que reciben atención especializada por traumatismos y otras lesiones que no ponen en riesgo su vida. También, de forma preliminar, hubo alrededor de 20 personas manifestantes lesionadas, quienes fueron atendidas en el lugar por elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas. El jefe de la policía capitalina aseguró que pese a las cifras, los elementos realizaron labores de contención y no de represión. “Es importante señalar que la Policía de la Ciudad de México realizó únicamente trabajos para contener y nunca para reprimir, sin responder a las provocaciones de estos grupos violentos y organizados. En tanto, la Dirección General de Asuntos Internos revisará, como es protocolo en toda movilización, que se haya actuado en concordancia con nuestros protocolos de actuación de la Policía y del Gobierno de la Ciudad de México”, señaló el funcionario.

En conferencia, tanto Pablo Vázquez como César Cravioto, Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, condenaron los hechos ocurridos, responsabilizaron a miembros de la oposición por la violencia registrada y justificaron que el “contacto” entre policías y manifestantes ocurrió debido al derribamiento de vallas en los alrededores de Palacio Nacional. “Queremos ser muy enfáticos. Condenamos los hechos violentos ocurridos durante la manifestación de este día y reprobamos la existencia de estos grupos organizados, así como de aquellos que validan muchas veces a la distancia, respaldan y apoyan estos actos desde las redes sociales. Lamentamos que las causas legítimas por las que muchos marcharon se vean opacadas por grupos que buscan violentar y desestabilizar. Rechazamos de manera contundente que una marcha que fue convocada como un acto de manifestación contra la violencia haya tenido como principal forma de expresión precisamente la violencia y la agresión”, dijo el Secretario de Seguridad. Al ser cuestionados sobre las agresiones cometidas por elementos de la policía, Vázquez Camacho aseguró que la Dirección General de Asuntos Internos revisará que se haya actuado en concordancia con los protocolos de actuación de la Policía y del Gobierno de la Ciudad de México y mencionó que entre los asistentes a la marcha había grupos que no habían sido vistos previamente. “Algo que vimos en esta manifestación, desde luego tienen que avanzar las investigaciones y hacer los cruces correspondientes, es que se dieron grupos que no se habían visto previamente y personas que no se habían visto previamente en la Ciudad de México. Para llegar a alguna conclusión al respecto habrá que esperar y seguir investigando y con toda responsabilidad cruzar la información con la que se cuenta. Y la Ciudad de México va a actuar con firmeza cuando se tenga que actuar con firmeza, pero como hemos dicho en muchos espacios nuestra prioridad es privilegiar el derecho a la manifestación, a la libre expresión”.



Responsabilizan a la oposición por violencia en marcha de la Generación Z Cravioto sostuvo que durante el avance de la marcha “mientras caminó sobre Reforma no hubo mayor problema”, pero que al llegar al Zócalo capitalino “se dieron hechos de violencia, hechos vandálicos y se ratificó lo que veníamos viendo en semanas anteriores, que la convocatoria era para provocar para generar afectación a Palacio Nacional, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y nosotros reprobamos con toda claridad estos hechos”. Insistió en que la responsabilidad por lo ocurrido no fue de la policía sino de quienes provocaron la violencia. “Si no hubiera habido manifestantes que se hubieran intentado saltar las vallas, si no hubiera habido manifestantes que jalaron hasta quitar una buena parte de la valla, no hubiera pasado nada. Hubiéramos dicho saldo absolutamente blanco. Entonces, la responsabilidad de ninguna manera es de las fuerzas policíacas de la ciudad. La responsabilidad es de quienes asusaron a la violencia y que intentaron provocar violencia en la Ciudad de México (...) aquí nadie puede decir que la policía hizo alguna actuación hasta que no inició la provocación de una buena parte de los manifestantes”. El funcionario afirmó que “la oposición a este proyecto de transformación en lugar de manifestarse de manera pacífica, de plantear las diferencias que tienen con el proyecto de transformación de este país, lo hagan de manera violenta”, y señaló que quienes encabezaron la movilización fueron “dirigentes de la derecha mexicana”. Dijo que, pese a que se había anunciado una manifestación espontánea de jóvenes, “vimos pocos jóvenes”, así como intentos de participantes por retirar las vallas colocadas frente a Palacio Nacional.