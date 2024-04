Durante labores de patrullaje elementos de seguridad se enfrentaron contra presuntos integrantes de grupos delictivos en el municipio de Jalapa en Tabasco lo que dejó 8 agresores muertos y cinco detenidos.

Los hechos ocurrieron en la ranchería San Marcos y derivó en el rescate de una persona privada de su libertad.

“El Gobierno de Jalapa informa que como parte del Operativo Tabasco Seguro y con la finalidad de proteger a la población, fuerzas federales, estatales y municipales llevaron a cabo labores de reconocimiento y patrullajes en la ranchería de San Marcos y zonas aledañas de este municipio, durante lo cual se registró un enfrentamiento con grupos delictivos”, informó el Ayuntamiento.

Horas más tarde, el gobierno de Tabasco confirmó el fallecimiento de los presuntos atacantes y la liberación de la persona secuestrada.

“Como resultado de labores de patrullaje e inteligencia las fuerzas coordinadas de seguridad asestaron un nuevo golpe a la delincuencia y concretaron el desmantelamiento de un grupo delictivo que operaba en la zona, tras un enfrentamiento que dejó como saldo cinco presuntos delincuentes detenidos y otros ocho cómplices fallecidos”

Autoridades llamaron a la ciudadanía a denunciar de forma anónima cualquier hecho delictivo, además de que aseguraron que seguirán los trabajos del “Operativo Tabasco Seguro”.

Violencia en Tabasco

De enero a marzo de 2024 el estado de Tabasco ha registrado 71 homicidios dolosos, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo de Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Con estas cifras colocan a la entidad por arriba de la media nacional y se encuentra entre los 10 estados con más homicidios por cada 100 mil habitantes.

En enero de este año, el comandante de la 30 Zona Militar, Héctor Francisco Morán González, aseguró que la ola de violencia que se ha presentado en Tabasco es ocasionada por bandas locales.

Además de que , negó que existan carteles que estén operando en Tabasco al mencionar que son bandas locales que han cambiado su nombre pero siguen siendo los mismos.

“Yo siempre he estado en el entendido que no tenemos carteles aquí, realmente son un grupo de vándalos que son los mismos, antes se llamaban la “Barredora” y después se ponen “Cártel del Noreste” cuando ya no les conviene ser barredora y luego se llaman “Cártel de Jalisco”, ellos se están autonombrando pero son los mismos delincuentes, siguen siendo los mismos, por azares o cuestiones legales no me permito, por la presunción de inocencia, pero son los mismos, los mismos actores y que hacen esto y están escondidos”.

El comandante hizo dichas declaraciones tras las jornadas violentas en Villahermosa entre diciembre de 2023 y enero de 2024 cuando fueron asaltados negocios y varios autos incinerados.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador también aseguró en enero que los hechos violentos en el estado son por el “reacomodo” de grupos criminales y acusó que los medios le están dando difusión por ser temporada electoral.