El Presidente Andrés Manuel López Obrador no descartó que los enfrentamientos armados ocurridos el lunes en Culiacán estuvieran vinculados a secuestro de Ismael Zambada García, “El Mayo”, presuntamente privado de su libertad por Joaquín Guzmán López, “El Güero Moreno”, hijo de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, ocurrido el 25 de julio.

Durante su conferencia de prensa matutina, López Obrador recordó que, a pesar de que los ataques fueran por el control de la región, la cual era disputada con la facción liderada por Los Chapitos, el capo sinaloense había llamado a la no violencia.

Insistió que ni la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, ni las Fuerzas Armadas, tenían reportes de enfrentamientos en Sinaloa.

“Es muy posible que esté vinculado a eso, pero hasta el mismo señor Zambada escribió de que no era conveniente la violencia o algo por el estilo. No queremos violencia, nadie quiere la violencia, el pueblo de Sinaloa no merece la violencia”, dijo.

Además, sostuvo que esperaba que el enfrentamiento y la violencia fuera transitoria, ya que indicó que tenía reportes de que había regresado la calma en la zona. Además, rechazó que esto significara que el Cártel de Sinaloa se estuviera fraccionando.

“Pedirles a todos que actúen de manera responsable y ya el informe que tenemos en la mañana es que no hay enfrentamientos, hasta ahora y desde ayer al mediodía, hasta la mañana de hoy. Ya hay protección de la Guardia Nacional”, agregó López Obrador.

También recordó que su Gobierno contaba con el apoyo de las Fuerzas Armadas, que ayudaban en cualquier tarea relacionada con atender a la población, incluyendo fenómenos naturales. Asimismo, detalló que durante la reunión de seguridad de ese mismo día, le dieron a conocer datos del enfrentamiento en Culiacán.

“El reporte es que se enfrentaron, lamentablemente hirieron a dos militares, que van a ayudar para evitar el enfrentamiento y a proteger inocentes, lamentablemente falleció un sargento, mandamos a su familia condolencias, fallece en el cumplimiento de su deber”, enfatizó.

Además, aseguró que no se reprimiría a nadie, ya que, según él, no solo era cuidar a la población, sino evitar que “se enfrenten las bandas”.

Dos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional fueron heridos durante un enfrentamiento en La Campiña, en Culiacán. Uno de ellos falleció en el hospital, confirmó el Ejército Mexicano.

“Hay un herido, se detuvieron a personas de la delincuencia, a uno en especial y mucho armamento, y decirle a los ciudadanos de Sinaloa y de Culiacán que se está pendiente y se está actuando y hay elementos suficiente para garantizar la paz y que hasta ahora afortunadamente las cosas se están tranquilizando”, comentó.

“No es ir a reprimir, es garantizar la protección de los ciudadanos y evitar que se enfrenten las bandas. Parece que ya regresó la calma y pedirles a todos que actúen de manera responsable”, expresó López Obrador.

Desde la madrugada del 9 de septiembre, habitantes de Culiacán reportaron balaceras entre civiles armados, que fueron percibidos en la zona oriente de la ciudad, lo que generó que instituciones educativas suspendieran clases.

La Secretaría de Educación Pública y Cultura confirmó la suspensión de clases en los alrededores del sector de La Campiña. Esta medida también fue adoptada por la Universidad Autónoma de Sinaloa para el turno matutino de la Unidad Regional Centro y por el Tecnológico Nacional de México, plantel Culiacán.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que el enfrentamiento registrado en La Campiña se suscitó entre grupos de civiles armados, por lo que descartó un cruce de fuego con autoridades estatales o federales.

Para restablecer el orden en el sector de La Campiña, las autoridades de los tres niveles de gobierno, implementaron un operativo, en coordinación con elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policía Estatal y Municipal.

El titular de la SSP estatal, Gerardo Mérida Sánchez, señaló durante una entrevista con un medio local, que en la zona del enfrentamiento se reportó la presencia de cinco camionetas con personas armadas. Sin embargo, aseguró que no había víctimas mortales.

“La crisis ya pasó. Fue un evento en el que dos grupos de civiles se enfrentaron, hubo disparos [...] No se tiene reporte de ningún deceso, ningún muerto”, aseveró.

“Aproximadamente a las 6:00 horas de hoy, elementos del ejército mexicano, en labores de apoyo a la seguridad pública, detectaron la presencia de personas civiles armadas en el sector de la colonia La Campiña, en esta ciudad de Culiacán, los cuales los agredieron con armas de fuego, lesionando a dos elementos de las fuerzas militares”, escribió el gobernador, Rubén Rocha Moya, en su cuenta de la red social X.

“Ante ello, se dispuso un operativo coordinado con corporaciones de los tres órdenes de gobierno. Como resultado, se tiene hasta el momento el aseguramiento de 2 vehículos civiles que fueron abandonados en la huida de los agresores”, abundó.

“Como medida de prevención, se ha determinado por la @sepycsinaloa, la suspensión de clases en el turno matutino de las escuelas de dicho sector. Se pide a la ciudadanía mantener la calma y hacer caso omiso a información que circula en redes y que no proviene de canales oficiales. La situación está focalizada y controlada”, dijo.

De manera extraoficial se indicó que los elementos castrenses heridos fueron identificados como Daniel “S” y César Augusto “S”, de 35 y 42 años, respectivamente. También se conoció que los dos militares heridos fueron trasladados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para recibir atención médica.

El presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado durante su conferencia de prensa matutina respecto a los enfrentamientos armados en Culiacán, pero señaló que no contaba con información al respecto.