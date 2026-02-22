Enfrentamientos y bloqueos paralizan distintos puntos de Jalisco

Enfrentamientos armados y bloqueos con vehículos incendiados se registran este domingo en distintos puntos de Jalisco. Los hechos delictivos sería en respuesta a un operativo realizado por fuerzas federales en el municipio de Tapalpa, de acuerdo al Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro.

De acuerdo con los primeros reportes, tras el despliegue de seguridad se generaron reacciones violentas en la región y en otras zonas del estado, donde individuos quemaron y atravesaron automóviles y unidades de carga para obstaculizar la acción de las autoridades. Los bloqueos se reportaron en diversos puntos de Guadalajara y en carreteras estatales, con reportes en sitios como una gasolinera en Calzada y Periférico; la carretera a Zacoalco de Torres; Calzada Lázaro Cárdenas, a la altura del Servicio Médico Forense; el kilómetro 49 de la carretera libre Acatlán de Juárez-Ciudad Guzmán; un camión incendiado en El Corcovado rumbo a Guadalajara; la carretera a Saltillo; Periférico y Tabachines; Río Seco y Lázaro Cárdenas; Vallarta y Periférico; así como la carretera Chapala-Mazamitla.