Enfrentan pescadores un panorama de violencia, abandono e incertidumbre: Paloma Sánchez

MÉXICO._ La Senadora Paloma Sánchez Ramos del Partido Revolucionario Institucional advirtió que, pese al inicio de la temporada de pesca en Sinaloa, una de las actividades económicas más relevantes del estado, los pescadores enfrentan un panorama de violencia, abandono e incertidumbre bajo el gobierno de Morena.

A través de un comunicado, la legisladora mazatleca señaló que más de 200 embarcaciones camaroneras podrían permanecer en puerto debido a que el crimen organizado controla el sector e impone quién puede salir a pescar y quién no.

“La libertad de trabajo de cientos de familias sinaloenses está en riesgo todos los días”, denunció.

La legisladora subrayó que otro obstáculo es el incremento del diésel, que rebasa los 25 pesos por litro, lo que representa un golpe directo al bolsillo de los pescadores, quienes no reciben ningún apoyo real por parte de las autoridades federales.

Asimismo, cuestionó la falta de organización en la dispersión de recursos de Bienpesca, el único programa de apoyo al sector.

Aseguró que, incluso, la Secretaría de Pesca en Sinaloa desconoce si habrá presupuesto asignado para este año, lo que mantiene en la incertidumbre a miles de familias.

“Es inaceptable que Sinaloa, el estado que más produce camarón en el país, se encuentre en una situación de abandono total. Nuestros pescadores merecen seguridad, certeza y respeto a su trabajo, no violencia ni promesas incumplidas”, concluyó.