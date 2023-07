Enrique de la Madrid Cordero se registró este miércoles como aspirante a la candidatura a la Presidencia en 2024, por los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, que integran la alianza “Va Por México” y que junto a grupos de ciudadanos conforman el Frente Amplio por México.

Entre gritos de apoyo, el ex funcionario federal durante los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto arribó a la Torre Azul de Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, para entregar su documentación.

“No me vengo a registrar solo, me vengo a registrar por los millones de mexicanos que queremos un país mejor. Esto no es para mí, es para ti y para millones de mexicanos”, dijo De la Madrid Cordero, acompañado de su esposa y sus hijos.

“Vine a hablar por las mujeres, las jefas de familia que quieren otra vez instituciones para que cuiden a sus hijos mientras ellas trabajan. Vengo a convocar a un diálogo para construir juntos un México por nuestras familias”, dijo el militante del PRI al mostrar su constancia de registro.

“¡Se registró nuestro siempre querido @edelamadrid ante el Comité Organizador del #FrenteAmplioPorMéxico! Un gran priista que ha dedicado su carrera al servicio de México, un mexicano de capacidad probada y amplia trayectoria. ¡Enhorabuena!”, escribió Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, en su cuenta de Twitter.

De la Madrid Cordero, de 60 años de edad, nació en la Ciudad de México y es hijo de Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente de México entre 1982 y 1988.

Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene una Maestría en Administración Pública por la Escuela de Gobierno John F. Kennedy, de la Universidad de Harvard. También fue profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México desde 1996 a 1998.

Fungió como coordinador general técnico de la Presidencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de 1994 a 1998. Es militante del Partido Revolucionario Institucional y fue Diputado federal del año 2000 a 2003.

En 2003 fue candidato del PRI a Jefe Delegacional de Álvaro Obregón, en el entonces Distrito Federal. Asimismo, durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa fungió como director general de la Financiera Nacional para el Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, de 2006 a 2010.

Además, durante la administración de Enrique Peña Nieto, fue director general del Banco Nacional de Comercio Exterior, de 2012 a 2015; y titular de la Secretaría de Turismo de 2015 a 2018.

En el ámbito empresarial, De la Madrid Cordero fue presidente ejecutivo del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo (ConMéxico) y director de Relaciones Institucionales y Comunicación Corporativa de HSBC, para México y América Latina.