Enrique Inzunza Cázarez rechaza acusaciones tras defender soberanía en el Senado

El Senador de la República por Sinaloa Enrique Inzunza Cázarez rechazó las que calificó como imputaciones falsas y dolosas en su contra, y afirmó que las acusaciones surgieron un día después de que defendiera desde la tribuna del Senado de la República el principio de soberanía nacional frente a la actuación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia de los EU en territorio mexicano.
El legislador de Morena señaló que la intervención de los agentes estadounidenses se produjo con la presunta complicidad de la Gobernadora del estado de Chihuahua, y subrayó que la actuación de dichos agentes resultó inconstitucional. Inzunza Cázarez sostuvo que refutará todas las falsedades desde el ejercicio de su cargo como senador.
El legislador acumula más de 25 años de carrera en el Poder Judicial del estado de Sinaloa, del que fue magistrado presidente durante casi once años. En su declaración, apeló a esa trayectoria como sustento de su conducta pública. “He asumido esta encomienda conforme a los principios que han regido mi conducta en el ejercicio de los distintos cargos públicos: con dignidad, integridad y compromiso indeclinable con la Constitución y la Ley”, expresó.
Inzunza Cázarez manifestó además que acudirá a cualquier citación que le formulen las autoridades competentes del país, en el marco de sus atribuciones constitucionales, de ser requerido. El senador respaldó la postura de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y señaló que coincide con lo expresado por la mandataria nacional respecto a la verdad, la justicia y la defensa de la soberanía.
Según la información publicada por el propio legislador en redes sociales, las acusaciones en su contra se presentaron de forma pública el 1 de mayo de 2026, jornada inmediata posterior a su intervención en el pleno del Senado de la República en nombre del grupo parlamentario de Morena.