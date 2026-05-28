Enrique Inzunza pide licencia temporal al Senado un mes después de la acusación de EU por narcotráfico

Enrique Inzunza Cázarez, Senador de Morena por Sinaloa, solicitó este 28 de mayo licencia temporal ante el Senado de la República para ausentarse de las sesiones extraordinarias previstas para ese día y el 29 del mismo mes y año, casi un mes después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusara de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Inzunza Cázarez informó que se encontraba en la Ciudad de México y que había acudido a la sede del Senado desde el día anterior, en atención a la convocatoria de la sesión extraordinaria.

Justificó la solicitud de licencia ante lo que calificó como una “embestida mediática” desplegada por “personeros y medios de la derecha”.

“No obstante, ante la embestida mediática que se ha desplegado por personeros y medios de la derecha, he decidido que sea mi suplente, el Arquitecto Omar López Campos, quien participe en las sesiones de hoy y mañana, para lo cual estoy presentando la solicitud de licencia condigna”, indicó.

Inzunza Cázarez precisó que continuará dando seguimiento a las reuniones de comisiones y al pleno para respaldar a su grupo parlamentario con “opiniones y argumentos a favor de los dictámenes”.

La decisión llegó dos días después de que Inzunza Cázarez se presentara ante la Fiscalía General de la República en Culiacán, sin representación legal y actuando como defensor de sí mismo.

En esa oportunidad, el legislador afirmó que su disposición de atender los requerimientos de la autoridad era “indeclinable” y que no se ampararía en la protección que le otorga su condición de legislador en funciones.

La acusación formal contra Inzunza Cázarez fue presentada el 29 de abril por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York ante la Jueza federal Katherine Polk Failla.

El expediente, desclasificado por el Fiscal Jay Clayton y el director de la DEA, Terrance C. Cole, describe al legislador como un enlace clave entre los líderes de la facción del Cártel de Sinaloa conocida como “Los Chapitos” —identificados como Iván Archivaldo Guzmán Salazar, y Ovidio Guzmán López— y el Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Desde la divulgación de la acusación, la ausencia de Inzunza Cázarez del Senado fue sostenida y pública.

Su última asistencia al recinto legislativo se registró el 6 de mayo de 2026, cuando anunció que no se presentaría a la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, argumentando que no quería dar a la oposición la oportunidad de protagonizar “un espectáculo indigno del recinto parlamentario”.

El legislador rompió su silencio en redes sociales el 10 de mayo con una fotografía publicada en Instagram junto a su madre en la localidad de Batequitas, en el municipio de Badiraguato, Sinaloa.