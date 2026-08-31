Enrique Inzunza reaparece en el Senado; descarta renunciar al fuero y acusa ‘embestida política’

El senador Enrique Inzunza volvió al Senado, ya como legislador sin partido, e insistió en su inocencia y dijo que no renunciará al fuero porque se trata de una embestida política.
Inzunza aseguró que mantendrá su respaldo a las propuestas de la Presidenta Claudia Sheinbaum y a la coalición morenista. Advirtió que queda en manos de ese partido resolver si lo expulsa de sus filas.
Inzunza llegó poco después de las 4:30 de la tarde, subió unos minutos a su oficina y bajó a dar una conferencia ante representantes de medios de comunicación en el patio del Senado.
“Soy inocente, constitucional y jurídicamente, los hechos y el tiempo lo dirán, no tengo ninguna duda”, dijo.
🔴 Conferencia de prensa del senador @InzunzaCazarez. https://t.co/yMxTCgfwI6— Senado de México (@senadomexicano)
August 31, 2026
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Inzunza dijo que trabajó en 22 iniciativas
Enrique Inzunza se había mantenido alejado del Senado desde la mañana del 29 de abril, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusó a él, al Gobernador Rubén Rocha Moya y a ocho personas más de tener vínculos criminales.
El legislador dijo que durante ese lapso que se mantuvo sin asistir al Congreso, trabajó en la realización de 22 iniciativas y al cuidado de sus padres.