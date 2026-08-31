Enrique Inzunza reaparece en el Senado; descarta renunciar al fuero y acusa ‘embestida política’

El senador Enrique Inzunza volvió al Senado, ya como legislador sin partido, e insistió en su inocencia y dijo que no renunciará al fuero porque se trata de una embestida política.

Inzunza aseguró que mantendrá su respaldo a las propuestas de la Presidenta Claudia Sheinbaum y a la coalición morenista. Advirtió que queda en manos de ese partido resolver si lo expulsa de sus filas.

Inzunza llegó poco después de las 4:30 de la tarde, subió unos minutos a su oficina y bajó a dar una conferencia ante representantes de medios de comunicación en el patio del Senado.

“Soy inocente, constitucional y jurídicamente, los hechos y el tiempo lo dirán, no tengo ninguna duda”, dijo.