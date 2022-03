Entre asesinados en masacre de Michoacán estaría ‘El Pelón’, desertor que se fue al CJNG, afirma fiscal

Adrián López Solís, titular de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, informó que la masacre donde un grupo de hombres armados irrumpió en un velorio y ejecutó a al menos 17 personas, en San José de Gracia, municipio Marcos Castellanos, colindante con Jalisco, pudo deberse a rencillas entre dos líderes de la delincuencia organizada.

Durante una conferencia de prensa, el funcionario estatal dio a conocer la cronología del multihomicidio, donde también también fue asesinado Alejandro “N”, alias “El Pelón”, ex miembro de una “célula” criminal que opera en la región, pero que después se incorporó al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La Fiscalía estatal determinó que, ayer domingo 27 de febrero, en las inmediaciones de un domicilio particular era velada la madre de alias “El Pelón”, quien junto con “otro sujeto cuya identidad nos reservamos, para resguardo de la investigación, mantenían rencillas por la desaparición y homicidios de familiares.

“A lugar del velorio llegó este sujeto [el agresor], acompañado de varias personas armadas, quienes agredieron y presumiblemente privaron de la vida a Alejandro ‘N’, y otros de sus acompañantes, cuyo número e identidad no ha sido posible confirmar”, argumentó López Solís.

El titular de la FGE estatal michoacana detalló que el lugar donde fueron ejecutadas las personas -ubicado muy cerca de la Presidencia Municipal, donde solo habían tres policías de guardia-, fue lavado por los agresores, además de que los cuerpos fueron trasladados en camionetas.

“Esta Fiscalía también investiga la dilación de esta intervención y la omisión de reporte inmediato que resultan imprescindibles para la preservación del lugar [...] Habría que preguntar dónde está y qué está haciendo” el presidente municipal Jorge Luis Anguiano Partida, dijo el fiscal estatal.

“No se tuvo conocimiento inmediato porque hay una falta de reporte de primeros respondientes, quienes tuvieron que ser los policías municipales, quienes no activaron los servicios de alerta del Sistema Estatal de Seguridad”, recalcó López Solís, durante la conferencia de prensa.

“En este momento no es posible cuantificar el número de víctimas, porque materialmente no están disponibles. Podría tratarse de personas que no son avecindadas ni originarias del lugar de los hechos”, agregó el titular de la FGE estatal michoacana, quien indicó que los hechos pudieron ocurrir a las 15:30 horas de ayer domingo 27 de febrero.

El fiscal estatal agregó que cuando los elementos de fuerzas estatales llegaron al sitio de los hechos, se detectó que el piso estaba recién lavado, y aunque no había cuerpos, sí se localizaron bolsas en cuyo interior se encontraron restos de masa encefálica y envases con productos de limpieza, además de casquillos percutidos de armas de grueso calibre.