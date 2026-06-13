$!Entre danzas y carros alegóricos: turistas y aficionados ven el Desfile Mundialista sobre Paseo de la Reforma

Danzas prehispánicas y carros alegóricos abrieron el Gran Desfile Mundialista sobre Paseo de la Reforma, evento organizado por el gobierno de la Ciudad de México con motivo de las actividades vinculadas al Mundial 2026. Dicho recorrido comenzó alrededor de las 13:00 horas de este sábado en la Glorieta de la Diana Cazadora y avanzó por Paseo de la Reforma hasta concluir en el Monumento a la Revolución.









Desde temprana hora, miles de personas, entre ellos turistas nacionales y extranjeros, se congregaron a lo largo de la avenida para observar el paso de músicos, artistas, comparsas y figuras referentes al futbol. La Secretaría de Seguridad Ciudadana implementó un operativo vial para facilitar el desarrollo del evento. A través del Centro de Orientación Vial, autoridades informaron sobre el cierre de la circulación en ambos sentidos de Paseo de la Reforma, entre Lieja y la Glorieta del Ahuehuete, además de afectaciones en vialidades cercanas al recorrido.











Cultura mexicana y futbol en Reforma El desfile abrió con la participación de danzantes prehispánicos, quienes marcaron el inicio de un recorrido en el que destacaron diversos carros alegóricos diseñados especialmente para la ocasión. La representación de Tzompantli, de los altares ceremoniales con cráneos humanos utilizados por culturas mesoamericanas, que en esta ocasión rindió homenaje a leyendas del futbol mundial como el brasileño Pelé y el argentino Diego Armando Maradona. Dos jóvenes caracterizados como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, aprovecharon el ambiente para ofrecer retratos y fotografías a turistas y aficionados que seguían el recorrido.









Reconocen a pioneras del futbol femenil Las integrantes de la selección mexicana femenil, que obtuvo el subcampeonato mundial en 1971, recorrieron también el Paseo de la Reforma a bordo de uno de los carros alegóricos y recibieron aplausos y muestras de reconocimiento por parte del público. En ese contexto, una persona que observaba el desfile se desvaneció. Testigos y otros asistentes acudieron a brindarle apoyo mientras se solicitaba la intervención de los servicios médicos desplegados en la zona.





El Gran Desfile Mundialista forma parte de las actividades culturales y turísticas impulsadas por la Ciudad de México para promover la próxima justa mundialista y proyectar la riqueza cultural del País ante visitantes nacionales e internacionales. Además, Juanito y Piqué, mascotas de los dos primeros Mundiales en México en 1970 y 1986, respectivamente, también participaron en el desfile.





Una figura de ajolote, que el Gobierno de la Ciudad de México adoptó como emblema de la identidad en la actual administración, desfiló a la altura de la Glorieta de las y los desaparecidos. Xólotl, considerado entre los mexicas como el dios del juego de pelota, patrón de los brujos, vinculado con el fuego y su creación, ahora es reinterpretado como promotor de México hacia el mundo.