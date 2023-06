Ante la propuesta de incrementar las cuotas un 30 por ciento, México subió el tono e insistió que no era correcto incrementar los recursos para el organismo. La embajadora Luz Elena Baños acusó a la mesa que presidía el debate de actuar contra “la ética y la moral”, dijo que se estaba violentando el mandato de la organización y consideró que el debate era improcedente.

Entonces, el presidente del Consejo Permanente y embajador de Uruguay, Washington Abdala, le pidió que se sentara, a lo que respondió molesta y gritando: “No me voy a sentar”.

El embajador de Barbados le responde

El embajador de Barbados, Noel Anderson, molesto con la reacción de la mexicana, le recordó que cuando él estudió en México, era discriminado y lo insultaban con calificativos como “mono” y “gorila”.

“Es por ello que no aceptaré insultos disfrazados en esta sala, ya viví esa vida, sé lo que es”, expresó.

“Espero que algún día puedan llegar a la OEA con más personas como yo. Somos tan calificados y capaces, pero me están insultando porque he asumido una posición soberana. No aceptaré eso de nadie”, dijo Anderson.

“Este no es un debate entre quienes (quieren) defender, fortalecer y mejorar la OEA y quienes quieren destruir la OEA. No”, argumentó el embajador de Argentina, Carlos Raimundi.

Finalmente, el aumento del techo presupuestario fue aprobado con 25 votos a favor y 5 en contra.

‘Son dioses del Olimpo’

Tras la votación, la embajadora de México dijo que lo que había sucedido en la sesión era un atropello, criticó que no tienen un manejo del presupuesto transparente y los acusó de actuar de mala fe y ser “dioses del Olimpo”.

“Qué les aproveche, qué bueno que ganaron por la fuerza”, dijo Baños.

El Presidente López Obrador ha acusado a la OEA de no hacer nada para defender a los pobres del mundo, de ganar mucho dinero y no poner atención en la violación de derechos humanos.