Entrega Comisión propuesta de reforma electoral a Sheinbaum; PT advierte que no pasa sin sus votos

La Comisión Presidencial para la Reforma Electoral entregó, en Palacio Nacional, a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la propuesta final del proyecto de reforma electoral. La reunión contó con la presencia de los coordinadores parlamentarios de Morena, el diputado Ricardo Monreal Ávila y el senador Adán Augusto López Hernández, así como la dirigente nacional de dicho partido, Luisa María Alcalde Luján.

La Comisión, presidida por Pablo Gómez Álvarez, trabajó durante varios meses en la elaboración de esta propuesta, que se presentó como el resultado de 65 foros de consulta realizados en todo el país, 382 propuestas ciudadanas enviadas al portal oficial y encuestas de opinión procesadas por el organismo. Entre los asistentes a la entrega se encontraban también Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), el ministro en retiro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, y el senador Ignacio Mier Velazco, vicecoordinador de Morena en la Cámara Alta del Congreso de la Unión.

Durante su conferencia matutina del 12 de enero de 2026, Sheinbaum Pardo informó que el día 14 del mismo mes y año, sostendría la reunión con los integrantes de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, en la que se tomarían decisiones clave sobre el contenido y el calendario de presentación del proyecto al Congreso de la Unión. La mandataria nacional precisó que uno de los puntos centrales a definir es si la reforma busca entrar en vigor para el proceso electoral 2026-2027, o si su aplicación se plantea hasta las elecciones de 2030.

El 13 de enero de 2026, el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila, abrió la puerta a consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y a organizaciones para presentar sus propuestas de modificación a la eventual reforma electoral ante el Congreso de la Unión. El legislador señaló que el lugar natural e ideal para presentar cambios son las Cámaras del Congreso, debido a que es la única instancia facultada para ajustar los proyectos de reforma.

Monreal Ávila enfatizó que el Congreso de la Unión está dispuesto a modificar y escuchar a todas las fuerzas políticas y grupos, aunque reconoció que por delante están sus aliados: los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), debido a que sin ellos no se alcanzará la reforma constitucional. “El primer acuerdo al que debemos llegar incluso antes de presentar la iniciativa, es con el Partido Verde y con el Partido del Trabajo, que han sido actores políticos aliados con características de lealtad y constitucionalidad”, declaró el coordinador morenista en San Lázaro.

El diputado agregó que ya se puso en contacto con los coordinadores de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional (PAN), Elías Lixa Mussali; del PVEM, Carlos Alberto Puente Salas; y del PT, Reginaldo Sandoval Flores, para alistar el probable arribo del proyecto a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en caso de que sea de origen. Asimismo, Monreal Ávila apuntó que buscará hablar con la oposición para que se sumen al debate, ya que de lo contrario se sentaría un mal precedente democrático.

“Simple y sencillamente, si no tenemos el parecer de los dos partidos o nos falta uno de ellos, la reforma constitucional no tiene posibilidades de salir”, reconoció el jefe de la mayoría en la Cámara de Diputados del Congreso de la unión. El legislador precisó que Morena cuenta con 253 votos en San Lázaro, mientras que para aprobar una reforma constitucional se requieren 335 legisladores, por lo que la suma del PT y del PVEM resulta indispensable.

El 13 de enero de 2026, el senador morenista Gerardo Fernández Noroña, ex presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, advirtió que existen severas presiones sobre el Gobierno de Sheinbaum Pardo y consideró que no es momento de incentivar debates internos entre legisladores oficialistas, en torno a la nueva reforma electoral. En su videocharla, el legislador observó que debería dejarse para otro momento dicho análisis, ya que el 2026 “será clave y con varias dificultades para enfrentar”.

Fernández Noroña expresó su preocupación por abrir un frente interno cuando existen múltiples desafíos externos, especialmente mencionando la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y el abanico de países que enfrentan situaciones similares. “Veo con preocupación abrir un frente interno cuando tenemos todas estas preocupaciones, parece que la unidad del movimiento es fundamental”, sostuvo el senador.

La declaración surgió a menos de un mes de arrancar el periodo ordinario en el Congreso de la Unión, en el que se prevé el tránsito legislativo del proyecto presidencial electoral, descrito como una de las reformas constitucionales de mayor envergadura de la auto denominada “Cuarta Transformación”. El proyecto incluye, al menos, la reducción de presupuesto para los partidos políticos y el replanteamiento de los legisladores plurinominales.

Al respecto, Fernández Noroña dijo estar de acuerdo con fortalecer al INE y con la reducción de la partida presupuestal para los partidos, sin embargo, apuntó que “abrir un debate interno, que nos lleve a posiciones confrontadas, sería un gran error”.

“La prioridad es la unidad en torno a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”, afirmó el senador. El 14 de enero de 2026, el coordinador de la bancada del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Reginaldo Sandoval Flores, cuestionó la necesidad de una reforma electoral y advirtió que Morena no cuenta con los votos suficientes para aprobar reformas constitucionales sin el apoyo del PT. En conferencia de prensa, el legislador petista afirmó que el país debe enfocarse en el tema de la unidad frente a las políticas del presidente estadounidense Donald Trump.

Sandoval Flores cuestionó la pertinencia de la reforma al sostener que con las actuales reglas electorales el oficialismo ganó la Presidencia de la República, la mayoría del Congreso de la Unión y el Poder Judicial de la Federación (PJF). “Si nosotros estamos ahorita en el poder, tenemos el Poder Ejecutivo, tenemos el Poder Legislativo, ganamos por la vía de elección el Poder Judicial, ¿habrá necesidad de una reforma?”, expuso el coordinador petista.

El diputado del Partido del Trabajo hizo cuentas y recordó que para aprobar reformas a la Constitución se requieren 335 votos en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mientras que Morena cuenta con 253 legisladores. “Faltan muchos. Sin el PT, no da; sin el Verde, no da”, afirmó Sandoval Flores, subrayando que la Cuarta Transformación “depende de lo que resuelva el PT y el Verde”.

El coordinador del PT en San Lázaro señaló que su bancada está esperando que se presente formalmente la iniciativa de reforma electoral y que, mientras no exista un texto oficial, no puede fijar postura sobre versiones o comentarios. “Necesitamos sumarnos todos para que dé 335”, agregó, enfatizando que el PT es un pilar fundamental para la consolidación de la “4T”, por ser el único partido congruente y consistente desde su nacimiento.

Sandoval Flores sostuvo que en este momento se debe priorizar la unidad nacional ante movimientos geopolíticos complejos, especialmente la relación con Estados Unidos. “¿No es mejor estar en la discusión del fenómeno que está planteando Estados Unidos?”, cuestionó el legislador petista, sugiriendo que existen prioridades más urgentes que la reforma electoral.

Según información preliminar, la propuesta de reforma electoral incluye la reducción del presupuesto para los partidos políticos y las elecciones, así como la disminución del número de diputaciones plurinominales. La presidenta Sheinbaum Pardo mencionó que la mayoría de las propuestas enviadas a la Comisión Presidencial por parte de la ciudadanía, buscan que se disminuya el presupuesto para los partidos políticos y para las jornadas electorales.

Según fuentes cercanas a la Comisión Presidencial, citadas por medios nacionales, en el proyecto queda firme la existencia de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), pero bajo un programa de austeridad, y se descartó la elección popular de consejeros del INE. La propuesta contempla recortar a casi la mitad el presupuesto de partidos y el número de plurinominales.

Monreal Ávila adelantó que la aprobación de la reforma constitucional sería a mediados de marzo de 2026, para que dé tiempo a las reformas en materia secundaria. El coordinador morenista en San Lázaro explicó que posteriormente vendrá la implementación en junio de 2026, y los reglamentos del INE se darían entre junio y julio de 2026, seguidos del inicio del proceso electoral en septiembre de 2026.

Por su parte, Pablo Gómez Álvarez, presidente de la Comisión Presidencial, había señalado en diciembre de 2025 que la iniciativa sería enviada el 1 de febrero de 2026 al Congreso de la Unión, justo al inicio del periodo ordinario de sesiones. El plan prevé que en febrero y marzo del mismo año se realicen el análisis, el debate formal y la votación de la reforma en ambas cámaras legislativas federales.

La noche del 13 de enero de 2026, la presidenta Sheinbaum Pardo sostuvo un encuentro en Palacio Nacional con los coordinadores parlamentarios de Morena para revisar la agenda legislativa. Tras casi dos horas de encuentro, Monreal Ávila contó que con la mandataria federal revisaron el pendiente de iniciativas, una por una, y que ella los invitó a participar en la reforma electoral.

El coordinador morenista indicó que con la presidenta de la República acordaron distintas reformas: “unas que tenemos en minutas, que vienen de Cámara de Diputados, y otras que están en Cámara de Senadores, y otras que va a enviar ella”. Entre las reformas mencionadas se encuentran las de bienestar animal, contencioso-administrativo, jueces sin rostro, reducción de la jornada laboral a 40 horas y códigos de procedimientos penales.

Previo a la presentación de la reforma electoral, los líderes del Senado y de la Cámara de Diputados del Partido Verde Ecologista de México se reunieron con Ricardo Monreal Ávila. Carlos Alberto Puente Salas, coordinador de los diputados del PVEM, y Raúl Bolaños Cacho Cué fueron los primeros en sostener el diálogo con el legislador de Morena. De igual forma, Manuel Velasco Coello, coordinador de los senadores del PVEM, se reunió con el político zacatecano, para platicar sobre la agenda legislativa que habrían de discutir en los próximos días.

La dirigente nacional del PVEM, Karen Castrejón Trujillo, descartó que la propuesta de Sheinbaum Pardo sobre la eliminación de los diputados y senadores plurinominales vaya a impactar negativamente en el partido, sin embargo, reconoció que existe preocupación sobre el contenido del proyecto. Señaló que el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista Mexicano hará el análisis pertinente y hará los comentarios cuando tengan la iniciativa en el Senado.

Por su parte, el coordinador parlamentario del PVEM en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Carlos Alberto Puente Salas, rechazó fijar una posición con relación a la propuesta presidencial hasta conocer el fondo de ésta. Indicó que con la eliminación de los plurinominales se afectaría a todos, porque es un reparto proporcional, y declaró que no hay condiciones hasta que no conozcan la iniciativa.

La vicecoordinadora del PT en la Cámara de Diputados, Lilia Aguilar Gil, afirmó que no hay iniciativa de la presidenta Sheinbaum Pardo y que en los trabajos de la Comisión Especial no hay ningún posicionamiento por escrito. Señaló que estarían hablando sobre lo abstracto, porque no hay una propuesta específica.

El 10 de enero de 2026, el INE presentó 241 propuestas para la reforma electoral a Pablo Gómez Álvarez, presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Entre las propuestas más relevantes destacaron vincular el presupuesto del organismo al Producto Interno Bruto (PIB), para evitar recortes futuros, mantener la representación proporcional y no eliminar a los legisladores plurinominales, solicitar formalmente el cambio de fecha de la elección de los otros 850 juzgadores del Poder Judicial, prevista para 2027, e implementar gradualmente el voto electrónico con criterios de seguridad.

Sin embargo, Gómez Álvarez respondió a los consejeros del INE que la reforma electoral no será producto del “consenso” entre fuerzas políticas y cuestionó la autonomía del organismo. “Un órgano administrativo como el INE no puede ser autónomo”, afirmó el titular de la Comisión Presidencial.