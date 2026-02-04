$!Entregan reconocimiento al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por ser el tercero más puntual en el mundo

MÉXICO._ El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) recibió un reconocimiento por ser el tercer lugar en puntualidad durante 2025, en la categoría de grandes aeropuertos a nivel mundial, por parte de Cirium, empresa líder en análisis de datos aeronáuticos.

De acuerdo con un comunicado, el aeropuerto, a cargo de la Secretaría de Marina, obtuvo esta distinción por registrar una puntualidad de 86.55 por ciento en sus vuelos, los cuales se llevaron a cabo dentro del margen de 15 minutos de sus horarios programados, de acuerdo con el reporte “On Time Performance Review 2025”, elaborado por la consultora citada, que reconoce a las aerolíneas y aeropuertos del mundo con mejor desempeño operativo.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se ubicó en el TOP 20, solo después de los aeropuertos internacionales “Arturo Merino Benítez”, de Santiago de Chile y “Rey Khalid” de Arabia Saudita.

En el evento presidido por el Almirante José Barradas Cobos, Subsecretario de Marina, en representación del Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, Secretario de Marina, el CEO de Cirium, Jeremy Bowen, entregó el reconocimiento mencionado, destacando el desempeño del AICM.