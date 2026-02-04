$!Entregan reconocimiento al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por ser el tercero más puntual en el mundo

MÉXICO._ El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) recibió un reconocimiento por ser el tercer lugar en puntualidad durante 2025, en la categoría de grandes aeropuertos a nivel mundial, por parte de Cirium, empresa líder en análisis de datos aeronáuticos.
De acuerdo con un comunicado, el aeropuerto, a cargo de la Secretaría de Marina, obtuvo esta distinción por registrar una puntualidad de 86.55 por ciento en sus vuelos, los cuales se llevaron a cabo dentro del margen de 15 minutos de sus horarios programados, de acuerdo con el reporte “On Time Performance Review 2025”, elaborado por la consultora citada, que reconoce a las aerolíneas y aeropuertos del mundo con mejor desempeño operativo.
El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se ubicó en el TOP 20, solo después de los aeropuertos internacionales “Arturo Merino Benítez”, de Santiago de Chile y “Rey Khalid” de Arabia Saudita.
En el evento presidido por el Almirante José Barradas Cobos, Subsecretario de Marina, en representación del Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, Secretario de Marina, el CEO de Cirium, Jeremy Bowen, entregó el reconocimiento mencionado, destacando el desempeño del AICM.
La consolidación del AICM como uno de los aeropuertos más puntuales en 2025 fue posible gracias al reordenamiento de slots y su cumplimento estricto, así como al trabajo coordinado de la comunidad aeroportuaria que involucra a aerolíneas, prestadoras de servicio, control de tránsito aéreo, autoridades y la administración aeroportuaria.
Este es el segundo año consecutivo en que el AICM es reconocido por su puntualidad.
En 2024 obtuvo esa misma posición dentro de los aeropuertos globales.
Desde que SEMAR asumió la administración del AICM en 2022, los índices de puntualidad de los vuelos han mejoraron: ese año fue de 76.01 por ciento; en 2023 fue de 79.42 por ciento; en 2024, 84.04 por ciento y 2025 subió a 86.55 por ciento.
Este resultado se da en el contexto de las obras de remodelación del aeropuerto para mejorar el estado físico de sus dos terminales, trabajos que no afectan la seguridad de las operaciones.
A la entrega del reconocimiento también asistieron, Tania Carro Toledo, subsecretaria de Comunicaciones y Transportes; el Almirante Juan José Padilla Olmos, director general del Grupo Aeroportuario Marina; Carlos Manuel Merino Campos, director general de Aeropuertos y Servicios Auxiliares; el Almirante Daniel Díaz Salas, director de Operación y el General Víctor Islas Díaz, director ejecutivo de Aviación de la AFAC, así como directivos del Grupo Aeroportuario Marina, AICM, Cirium, autoridades aeroportuarias y representantes de aerolíneas.