$!Envía Sedena 100 elementos más de las Fuerzas Especiales a Mazatlán para reforzar la seguridad

CIUDAD DE MÉXICO._ En el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, a las 12:50 horas de este domingo, 100 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales partieron a bordo de una aeronave Boeing B-738 de transporte pesado de la Fuerza Aérea Mexicana, desde la Primera Zona Aérea Militar de Santa Lucía, Estado de México, con destino a Mazatlán, Sinaloa.
A través de un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que, a su arribo este mismo domingo, el personal se incorporará a las labores que desarrolla la Novena Zona Militar, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno en esa entidad, con la finalidad de reforzar la seguridad.
Entre las actividades operativas que realizarán los efectivos del Cuerpo de Fuerzas Especiales se encuentran patrullamientos, reconocimientos terrestres y medidas disuasivas en áreas conurbadas del municipio de Mazatlán.
Con este refuerzo que implementa la Secretaría de la Defensa Nacional, la institución señala que se continuará contribuyendo de manera determinante a la desarticulación de las organizaciones delictivas, mediante la captura de sus líderes y otros generadores de violencia en el puerto, a través de acciones y operaciones precisas en estrecha coordinación con las autoridades municipales, estatales y federales.