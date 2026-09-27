$!Envía Sedena 100 elementos más de las Fuerzas Especiales a Mazatlán para reforzar la seguridad

CIUDAD DE MÉXICO._ En el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, a las 12:50 horas de este domingo, 100 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales partieron a bordo de una aeronave Boeing B-738 de transporte pesado de la Fuerza Aérea Mexicana, desde la Primera Zona Aérea Militar de Santa Lucía, Estado de México, con destino a Mazatlán, Sinaloa.

A través de un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que, a su arribo este mismo domingo, el personal se incorporará a las labores que desarrolla la Novena Zona Militar, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno en esa entidad, con la finalidad de reforzar la seguridad.