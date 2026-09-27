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Vigilancia

Envía Sedena 100 elementos más de las Fuerzas Especiales a Mazatlán para reforzar la seguridad

Los efectivos, que arribarán este domingo, realizarán patrullamientos, reconocimientos terrestres y acciones disuasivas en zonas conurbadas del municipio, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
27/09/2026 13:14
27/09/2026 13:14

CIUDAD DE MÉXICO._ En el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, a las 12:50 horas de este domingo, 100 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales partieron a bordo de una aeronave Boeing B-738 de transporte pesado de la Fuerza Aérea Mexicana, desde la Primera Zona Aérea Militar de Santa Lucía, Estado de México, con destino a Mazatlán, Sinaloa.

A través de un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que, a su arribo este mismo domingo, el personal se incorporará a las labores que desarrolla la Novena Zona Militar, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno en esa entidad, con la finalidad de reforzar la seguridad.

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Entre las actividades operativas que realizarán los efectivos del Cuerpo de Fuerzas Especiales se encuentran patrullamientos, reconocimientos terrestres y medidas disuasivas en áreas conurbadas del municipio de Mazatlán.

Con este refuerzo que implementa la Secretaría de la Defensa Nacional, la institución señala que se continuará contribuyendo de manera determinante a la desarticulación de las organizaciones delictivas, mediante la captura de sus líderes y otros generadores de violencia en el puerto, a través de acciones y operaciones precisas en estrecha coordinación con las autoridades municipales, estatales y federales.

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