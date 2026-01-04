‘Envía un mensaje claro de que no tenemos miedo de actuar’: embajador de EU en México respalda captura de Maduro

Tras los ataques aéreos estadounidenses en Venezuela que derivaron en la captura del Presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, defendió abiertamente la operación militar y aseguró que la decisión de Donald Trump “envía un mensaje claro de que no tenemos miedo de actuar” frente a gobiernos que considera “opresores y corruptos”.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, Johnson afirmó que Estados Unidos reconoce “al valiente pueblo venezolano, que tuvo que soportar décadas bajo un régimen corrupto y opresor”.

Añadió que el gobierno de Maduro fue “un narcorégimen, que ahora enfrentará a la justicia” y que durante años “reprimió a millones de venezolanos que se vieron obligados a abandonar su país, mientras destruía la economía y actuaba como narcoterrorista”.

El diplomático subrayó que “la acción firme del Presidente Donald Trump envía un mensaje claro de que no tenemos miedo de actuar, de que la justicia prevalecerá y de que los regímenes opresores y corruptos rendirán cuentas”.

Sobre el operativo estadounidense en Venezuela, la administración de Claudia Sheinbaum condenó que cualquier “acción militar pone en grave riesgo la estabilidad regional”.

A través de sus redes sociales, la Presidenta citó el Artículo dos, párrafo cuatro de la Carta de las Naciones Unidas, para recordar que los Estados deben abstenerse del “uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado”.

Por su parte, el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador también fijó su posición y se sumó a las críticas contra Estados Unidos. Desde sus redes sociales señaló que, aunque retirado de la vida pública, sus “convicciones libertarias” le impiden guardar silencio ante lo que calificó como un “prepotente atentado a la soberanía del pueblo de Venezuela”.

Consideró además la detención del Mandatario venezolano como un secuestro y advirtió que “ni Bolívar ni Lincoln aceptarían que el gobierno de Estados Unidos actuara como una tiranía mundial”.

Dirigiéndose directamente al Presidente Trump, López Obrador pidió que actúe con prudencia al afirmar: “Presidente Trump: no caiga en la autocomplacencia ni escuche el canto de las sirenas. Mande al carajo a los halcones; usted tiene capacidad para actuar con juicio práctico. No olvide que la efímera victoria de hoy puede ser la contundente derrota del mañana. La política no es imposición”.

El ex Mandatario también recordó la frase juarista “el respeto al derecho ajeno es la paz” y refrendó su respaldo a Sheinbaum al escribir: “Apoyo incondicionalmente a mi presidenta Claudia Sheinbaum”. Cerró su posicionamiento con un mensaje dirigido a Trump: “Por ahora no le mando un abrazo”.

La mañana del sábado, Trump anunció que el ejército estadounidense había capturado a Maduro tras “un ataque a gran escala” y que el líder venezolano sería llevado ante un tribunal de Nueva York por cargos de narcotráfico y terrorismo.

De acuerdo con el Mandatario estadounidense, la operación fue seguida por él mismo como un “show televisivo”. Tras los bombardeos en Caracas y otras regiones, aseguró que no permitirá que ningún integrante del círculo cercano de Maduro retome el poder.