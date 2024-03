El equipo de campaña de Claudia Sheinbaum anunció que pedirán al Consejo General del INE cambiar a Manuel López San Martín como moderador para el primer debate presidencial del 7 de abril, porque, según Gerardo Fernández Noroña, el periodista no garantizaba la imparcialidad.

Detalló que harían formal su solicitud ante el Consejo General del INE, luego de las declaraciones del periodista en contra de Hugo López-Gatell Ramírez, actual asesor del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Fue sacado de la basura por el presidente López Obrador. En la basura lo tenía Morena porque él se inscribió, quería ser candidato, jefe de Gobierno, senador, diputado, lo que le dieran, pero no le dieron nada en la 4T y el presidente va, lo recoge y se lo trae como asesor en materia de salud en su Gobierno”, comentó el periodista.

“El hombre que mintió, el hombre que equivocó en todo, el hombre que provocó un montón de muertes durante la pandemia [de la COVID-19] vuelve”, criticó López San Martín el 22 de marzo de 2024, durante un segmento de su programa radiofónico transmitido en la cadena MVS Noticias.

“Son lamentabilísimas sus expresiones previo a que modere el primer debate presidencial, Me parece imprudente, me parece insensible, me parece una provocación y nos obliga a pedir que sea retirado como moderador en el primer debate”, anunció Fernández Noroña.

“Lamento sus expresiones, no tengo ningún cuestionamiento en lo personal [...] No tenemos ninguna propuesta porque les recuerdo que esa fue propuesta de la derecha, bueno si me dicen que [Carlos] Loret [de Mola Álvarez], me aviento por la ventana”, insistió.

“Nosotros propusimos a Denisse Mearker, que nadie puede decir que sea de nuestro movimiento, que nadie puede decir que sea parcial hacia nosotros, propusimos alguien que está por encima de las pasiones políticas, digamos, o que hace un esfuerzo por estarlo más allá de que simpatice con quien simpatice”, agregó Fernández Noroña.

“No me pareció lo que dijo, esta denostación a una persona. Puedes no estar de acuerdo, pero esta denostación que se hace y luego aparte querer ser imparcial en un debate, sí es importante que se revise [...] De todas maneras vamos a ganar el debate, aunque él sea el moderador”, señaló Sheinbaum Pardo durante una conferencia de prensa.

Por unanimidad, los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobaron, el 7 de marzo de 2024, el Proyecto de Acuerdo, por el cual se aprobó que los periodistas López San Martín y Maerker Salmón, fueran los moderadores del primer debate presidencial.

La consejera Carla Astrid Humphrey Jordan indicó que se establecieron criterios objetivos para que las personas moderadoras contaran con perfiles idóneos, trayectoria, experiencia, conocimiento de los temas, disponibilidad, compromiso, además de que no estuvieran sancionados con sentencia firme por violencia política en razón de género.