Era ‘El Panu’, hombre asesinado en restaurante de la CDMX, confirma Fiscalía capitalina

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó que el hombre asesinado el pasado 21 de diciembre en un restaurante de la Zona Rosa era Óscar Noé Medina González, “El Panu”, señalado como presunto integrante del grupo criminal “Los Chapitos”.

En un comunicado, las autoridades informaron que mediante peritajes de huellas dactilares fue confirmada la identidad de la persona.

Por estos hechos, se inició una investigación por el delito de homicidio calificado.

De acuerdo con las indagatorias, “El Panu” se encontraba con familiares cuando un individuo con vestimenta oscura, gorra y cubrebocas se aproximó y le disparó con un arma de fuego en diversas ocasiones, provocando su muerte y lesionando a otra persona.

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes acordonaron el área y notificaron al Ministerio Público. Posteriormente, se incorporaron peritos en criminalística e identificación forense, así como agentes de la Policía de Investigación, para recabar indicios y asegurar el inmueble.

En el ámbito internacional, autoridades de Estados Unidos, a través del Departamento de Justicia y la Administración para el Control de Drogas, mantenían una orden de búsqueda contra Medina González, por quien se ofrecía una recompensa de hasta 4 millones de dólares.

Esta, señaló la Fiscalía de la CDMX, derivada de acusaciones por delitos relacionados con el tráfico internacional de drogas, así como por su presunto rol operativo dentro del Cártel de Sinaloa.