Eran de la CIA los agentes de EU fallecieron en Chihuahua

Los dos ciudadanos estadounidenses que murieron en un accidente automovilístico en Chihuahua la madrugada del 20 de abril eran agentes de la Agencia Central de Inteligencia, según confirmaron The Washington Post, The New York Times y CNN a partir de fuentes con conocimiento del caso.

Con esa revelación, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que, de confirmarse una operación conjunta no autorizada, el Gobierno federal emitiría un extrañamiento formal a la Embajada de los Estados Unidos en México y exigiría explicaciones al Gobierno de Chihuahua.

El accidente ocurrió alrededor de las 2:00 horas del 20 de abril, cuando el vehículo en que viajaban los dos agentes de la CIA, junto con Pedro Román Oseguera Cervantes, director de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua, y el agente de esa misma corporación Manuel Genaro Méndez Montes, se desbarrancó en la carretera Chihuahua-Ciudad Juárez. Los cuatro ocupantes fallecieron.

Las circunstancias precisas del siniestro permanecen bajo investigación.

El Fiscal General de Chihuahua, César Jáuregui, ofreció versiones contradictorias respecto a los hechos.

En un primer momento señaló que los agentes de la CIA y elementos de la AEI regresaban de un operativo para desmantelar narcolaboratorios de metanfetamina en la zona de El Pinal, en la Sierra Tarahumara, municipio de Guachochi.

Posteriormente modificó su declaración y sostuvo que los estadounidenses realizaban labores de capacitación en el manejo de drones en el poblado de Polanco, municipio de Morelos, Chihuahua, a unas seis horas de distancia del área donde se desarrolló el operativo contra el narcotráfico.

Según Jáuregui, los agentes abordaron el convoy de seis vehículos de la AEI en Polanco, solicitaron un traslado a la capital del estado para tomar un vuelo, y fue durante ese trayecto cuando ocurrió el siniestro.

La Presidenta Sheinbaum Pardo afirmó en su conferencia mañanera que el Gobierno federal no fue informado del operativo ni de la presencia de personal de la Embajada de Estados Unidos en Chihuahua.

“No estábamos enterados. Fue una decisión del Gobierno de Chihuahua; estamos pidiendo más información y en contacto con la Embajada de Estados Unidos”, declaró.

Subrayó que la coordinación entre agencias extranjeras y autoridades subnacionales debe canalizarse por conducto del Gobierno federal, según lo establece la Constitución.

“La relación es federal, no estatal. Ellos deben tener autorización de la Federación para esta colaboración”, precisó.

En esa misma conferencia, informó que la Fiscalía General de la República ya inició investigaciones tanto respecto al caso como a la actuación del Gobierno de Chihuahua.

“Si estaban en una operación conjunta, pues sí vendría un extrañamiento evidentemente y una solicitud de que esto no sea así. Cualquier actividad que realicen agencias de los Estados Unidos en nuestro territorio tiene que ceñirse a la Ley de Seguridad Nacional”, advirtió Sheinbaum Pardo.

Señaló que, a la fecha de la conferencia, no había sostenido comunicación directa con María Eugenia Campos Galván, Gobernadora de Chihuahua, pero sí intercambió condolencias con el Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, con quien acordó que posteriormente el Secretario de Seguridad y otros integrantes del Gabinete sostendrían reuniones de seguimiento.

Johnson publicó en X el 20 de abril que las autoridades estadounidenses estaban “profundamente consternadas” por la pérdida de los dos miembros del personal de la Embajada, junto con el director de la AEI y un agente de esa corporación.

“Esta tragedia es un solemne recordatorio de los riesgos que enfrentan los funcionarios mexicanos y estadounidenses dedicados a proteger a nuestras comunidades”, escribió.

Tanto las autoridades mexicanas como la Embajada de Estados Unidos se reservaron la identidad de los dos agentes de la CIA desde el primer reporte oficial del incidente.

La CIA no respondió a las solicitudes de comentario formuladas por CNN.