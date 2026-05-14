$!Erika, suegra de ex reina de belleza Carolina Flores, dice que la mató por ‘accidente’

Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas en Venezuela, compartió algunas declaraciones que realizó Erika María Herrera, presunta asesina de la ex reina de belleza de Baja California, Carolina Flores Gómez, pues dijo que la “había matado por un accidente”. “Que lo que pasó ahí fue un accidente que ocurrió con un juguetico que le dejó su esposo hoy difunto. Ella habló de un ‘juguetico’, no dice un arma de fuego. Al inquirirle sobre la ubicación de esa arma que, por supuesto ya no pudo haber viajado con ella, dice que no recuerda. O sea, la señora tenía una actitud muy fuerte, diría yo, para su edad de 63 años sabiendo que había cometido un hecho tan horrendo. Y no solamente eso, cuando uno ve la forma en que ella se mantuvo y se manejó y que hoy la tenemos aún bajo nuestros resguardos su comportamiento”, declaró en una entrevista televisiva. El director recordó que el 28 de abril recibieron información de que presuntamente Erika había ingresado a territorio venezolano.

“Inmediatamente se hacen las coordinaciones; el cuerpo de investigaciones científicas penales y criminalísticas se va al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, verifica. Empezamos a hacer un seguimiento, vimos la ruta que realmente esta persona el día había ingresado el día 16 de abril a Venezuela”, indicó el funcionario venezolano. “Hacemos la ruta y ella llega a Venezuela, se aloja en el hotel Euro Building que queda en La Guaira; de allí sube a Caracas dos días después, se aloja en un hotel aquí en la Candelaria y posteriormente termina en una residencia en el Cigarral. Hasta ahí las investigaciones nos llevaron y logramos la ubicación de esta persona. Y a través de organismos internacionales como Ameripol, a quien agradecemos también su colaboración, e Interpol, otro organismo internacional”, recordó. Indicó que hay una coordinación para este poner a disposición, primero de los tribunales venezolanos, para que haya un proceso y esta ciudadana sea deportada o trasladada a su país para que responda por su daño. “En las breves conversaciones que yo tuve con ella en el momento que la ubicamos en el apartamento y ya hablaba de que eso había sido un accidente”, reiteró.

Encuentran sin vida a Carolina Flores Gómez La ex reina de belleza de Baja California en 2017, Carolina Flores Gómez, fue encontrada sin vida en un departamento de la colonia Polanco, en la Ciudad de México. La Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, lamentó la muerte de la ex reina del estado. Aseguró que hay una coordinación entre fiscalías para investigar cómo sucedieron los hechos.