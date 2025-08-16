‘Erin’ se intensifica categoría 5, máxima escala; Centro Nacional de Huracanes lo considera catastrófico

Erin se intensificó a huracán categoría 5, convirtiéndose en el primero de la temporada en la cuenca del Atlántico.

El huracán “Erin” se intensificó este sábado y alcanzó la categoría 5, máxima en la escala Saffir-Simpson.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) informó que avanza con vientos sostenidos de 255 km/h sobre el Atlántico.

Se espera que durante el fin de semana el centro del huracán se mueva justo al norte de las Islas de Sotavento Septentrionales, las Islas Vírgenes y Puerto Rico, donde se espera que las bandas exteriores de la tormenta descarguen fuertes precipitaciones en los próximos días.

Erin no representa peligro a costas mexicanas

La Comisión Nacional del Agua dio a conocer mediante un comunicado que, debido a su distancia y desplazamiento, no representa un peligro para las costas del territorio mexicano.

De acuerdo con sus condiciones actuales, Erin se ubica a 405 kilómetros al este de la isla de Anguilla y a 2 mil 850 km. al este de Cancún, Quintana Roo. Presenta vientos máximos sostenidos de 155 km/h y rachas de 195 km/h.

“El sistema no representa peligro para territorio nacional. Debido a su distancia y trayectoria no se emiten recomendaciones”, indicó la comisión.

En cuanto a su pronóstico, la Conagua señaló que Erin podría alcanzar una categoría 4 el domingo 17 de agosto alrededor de las 18:00 horas, en una ubicación aproximada de 1960 km al este-noreste de Cancún y posteriormente, el 20 de agosto, se degradaría a categoría 3.