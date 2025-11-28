Ernestina Godoy anuncia que asumirá como encargada de despacho de FGR

Ernestina Godoy Ramos informó que asumirá la responsabilidad constitucional de encargada de despacho de la Fiscalía General de la República, tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero.

“Asumo este nuevo encargo con la misma convicción que ha guiado toda mi vida profesional: servir al pueblo de México con ética, firmeza y profundo sentido de justicia”, publicó Godoy Ramos en sus redes sociales.

“Tras la presentación de mi renuncia y de conformidad con el artículo 21 de la Ley de la Fiscalía General de la República, he sido nombrada como Titular de la Fiscalía Especial de Control Competencial. Por ello, informo, tendré la responsabilidad constitucional de encargada del despacho de la Fiscalía General de la República”, detalló.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó el movimiento administrativo y elogió a Godoy Ramos, al asegurar que es una mujer extraordinaria y honesta.

“Ernestina es una mujer extraordinaria, de principios honesta, de muchas convicciones y demostró sus resultados cuando fue Fiscal de la Ciudad de México, pero ya le corresponde al Senado tomar la decisión sobre la lista que ellos decidan”, declaró Sheinbaum Pardo.

“Tiene el cargo desde el día de ayer y estará tomando posesión más tarde”, agregó respecto a los tiempos de la transición en la dependencia.

Asimismo, Sheinbaum Pardo planteó la necesidad de que la FGR entre en un proceso de transformación y que, como prioridad, se refuercen las investigaciones contra el contrabando de combustibles y las redes delictivas de empresas factureras.

“Yo pienso, y esa es opinión personal, que la Fiscalía requiere también de una transformación para el bien de México, que sea más transparente. Creo que eso le va a corresponder al Fiscal o la Fiscal que vaya a llegar, que vaya a nombrar el Senado”, afirmó.

“Otro tema que nos importa mucho, que todavía es un tema en el País, el de las factureras, o sea, la emisión de facturas falsas para evadir impuestos. Se ha avanzado porque se ha avanzado y ha avanzado mucho el SAT con muchas acciones administrativas, pero de todas maneras tiene que haber una investigación más profunda sobre ello, porque finalmente, pues es un desfalco al pueblo de México”, expresó Sheinbaum Pardo.

El jueves Gertz Manero notificó al Senado de la República su renuncia a la fiscalíapara incorporarse a una embajada. Previo a su dimisión, nombró a Godoy Ramos como titular de la Fiscalía Especial de Control Competencial, designación que le permite quedar al frente del despacho.

El interinato de Godoy Ramos no le impide contender en el proceso de selección del nuevo titular de la FGR para un periodo de nueve años, procedimiento que abrió el Senado el 27 de noviembre y deberá resolverse el próximo 4 de diciembre del mismo año.