Ernestina Godoy anuncia reestructuración de la FGR basada en seis ejes estratégicos

Ernestina Godoy Ramos, Fiscal General de la República, informó que inició un proceso de reestructuración de la institución para garantizar que actúe con ética, integridad, profesionalismo y ofrezca resultados.

Durante la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Fiscal expuso que la transformación de la FGR está basada en seis ejes: coordinación con el Gabinete Federal de Seguridad, fortalecimiento de las fiscalías federales en cada entidad del País, un nuevo modelo de investigación e inteligencia, reestructuración interna, modernización y fortalecimiento de la Agencia de Investigación Criminal y priorización de recursos hacia los delitos de alto impacto.

Godoy Ramos destacó la importancia de respetar los estándares probatorios que exige el sistema penal mexicano.

“No cesaremos en nuestros esfuerzos para dar un nuevo impulso a la dignificación y profesionalización de la procuración de la justicia federal a lo largo y ancho del territorio nacional”, aseveró.

La funcionaria federal señaló que se requiere la alineación de políticas y estrategias entre los tres órdenes de Gobierno, así como la coordinación entre las instituciones de seguridad, procuración e impartición de justicia.

Según la Fiscal, para transitar con éxito el camino trazado resulta fundamental la suma de esfuerzos de las fiscalías y las instituciones de seguridad en los municipios que las integran, sobre la base de honestidad, profesionalismo y resultados.

“El éxito de la estrategia depende en gran medida de su voluntad y de las acciones que realicen”, enfatizó Godoy Ramos ante los integrantes del Consejo Nacional de Seguridad Pública.