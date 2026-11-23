Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), confirmó en la Ciudad de México, que Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo” Isidro, será procesado en territorio mexicano y no entregado de inmediato a Estados Unidos, pese a la solicitud de extradición presentada por el Gobierno de ese país.

La funcionaria hizo el anuncio ante medios de comunicación, luego de sostener una reunión privada con la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. “Por el momento será juzgado en el país”, respondió Godoy Ramos al ser cuestionada respecto a la entrega del detenido. Al insistírsele sobre el procedimiento de extradición, la titular de la FGR señaló que la defensa “acaba de pedir una duplicidad” y añadió que la institución respetará el debido proceso en cada etapa.

Ese mismo día, la jueza de control federal Alejandra Ramírez de la Vega calificó de legal la detención de Meza Flores y le impuso prisión preventiva, junto con Germán “N” y José “N”, presuntos colaboradores capturados en el mismo operativo. La audiencia inicial se desarrolló por videoconferencia y de manera privada por motivos de seguridad, con una duración superior a cuatro horas, mientras el imputado permanecía en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). La jueza ordenó el traslado de los tres al Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

El Ministerio Público Federal adscrito a la FEMDO formuló imputación contra los tres detenidos por delincuencia organizada, delitos contra la salud y posesión de armas de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Meza Flores no rindió declaración durante la diligencia. Su defensa particular se acogió a la duplicidad del término constitucional, que amplía de 72 a 144 horas el plazo para que la autoridad judicial resuelva la situación jurídica de los imputados.

La captura ocurrió el 20 de noviembre del mismo año en Guasave, Sinaloa, durante la Operación Centella, encabezada por fuerzas especiales de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tras labores de inteligencia e investigación. A Meza Flores se le señala como jefe de la organización de los Beltrán Leyva, con presencia en el norte de Sinaloa. La Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) lo mantenía en su lista de los diez fugitivos más buscados, con una recompensa de cinco millones de dólares por información que llevara a su localización.

La audiencia en la que se determinará si los tres imputados son vinculados a proceso se celebrará el día 28 del mismo mes y año, conforme a la duplicidad concedida por la jueza. Hasta esa fecha, los detenidos permanecerán internados en El Altiplano bajo prisión preventiva oficiosa.