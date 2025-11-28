Ernestina Godoy hace primeros cambios en FGR; llegan cercanos a ella y a Harfuch a la FEMDO y la AIC

Ernestina Godoy Ramos, titular interina de la Fiscalía General de la República, nombró a personajes cercanos a ella y al Secretario Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, como titulares de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada y la Agencia de Investigación Criminal.

Se trata de César Oliveros Aparicio y Héctor Elizalde Mora, respectivamente, quienes llegan tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero como fiscal general de la República, según revelaron fuentes del Gobierno Federal a Animal Político.

Oliveros Aparicio, quien llegará a la FEMDO en sustitución de Alfredo Higuera Bernal, es cercano a la ahora Fiscal interina, Ernestina Godoy, y ya trabajaba dentro de la unidad anticrimen organizado de la propia FGR con especialización en temas de robo de hidrocarburo.

Por su parte, Elizalde Mora, quien encabezará la AIC en sustitución de Felipe de Jesús Gallo Gutiérrez, es un abogado que ha trabajado tanto en la Secretaría de Gobernación como en la FGR, e incluso se desempeñó como subsecretario de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México cuando Harfuch era su titular.

Hasta hace unas semanas, Gallo Gutiérrez era el principal contacto con la Embajada del Gobierno de los Estados Unidos para temas de seguridad como el tráfico de fentanilo, armas de fuego y personas.

De último momento, también se pudo comprobar la designación de Laura Ángeles Gómez, que llegará a la Oficialía Mayor de la FGR en sustitución de Francisco Santiago Sáenz de Cámara Aguirre.

De esta forma, suman ya cuatro movimientos importantes dentro de la FGR en menos de 24 horas, luego de que Ernestina Godoy asumiera el cargo en sustitución de Cristina Reséndiz Durruty, quien era la titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial.

La salida de Alejandro Gertz Manero ocurrió tras una jornada de especulaciones en las que el ex funcionario hizo llegar una carta al Senado con el argumento de que la Presidenta Claudia Sheinbaum le ofreció ser embajador en un “país amigo”, del que no precisa mayores datos.

El interinato de Ernestina Godoy como sustituta de Gertz Manero al frente de la FGR no la excluye de participar en el proceso para hacerse cargo de ese organismo por los próximos nueve años, por lo que podrá participar en la convocatoria que abrió el Senado a partir de este viernes 28 de noviembre.