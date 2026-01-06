Ernestina Godoy nombra a 11 funcionarios en la FGR para fortalecer áreas estratégicas

Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), anunció 11 nombramientos estratégicos en áreas clave del organismo, fundamentados en la Ley Orgánica y el Estatuto Orgánico, con el objetivo de fortalecer la operación de fiscalías especializadas y la estructura administrativa de la dependencia.

Entre las designaciones más relevantes destacó el nombramiento de Raúl Armando Jiménez Vázquez como titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC), cargo considerado el segundo de mayor jerarquía dentro de la institución. Jiménez Vázquez es licenciado, maestro y doctor en Derecho con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde se desempeña como catedrático desde hace más de 20 años. Hasta antes de su designación, fungió como Consejero Adjunto de Control Constitucional y de lo Contencioso en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, posición desde la cual quedó como encargado cuando Godoy Ramos asumió la titularidad de la FGR el 27 de noviembre de 2025. Previamente, se desempeñó como Abogado General de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) durante la administración de Manuel Bartlett Díaz, y en la década de los años 80 ocupó cargos en la entonces Secretaría de la Contraloría y en Petróleos Mexicanos (Pemex).

David Boone de la Garza fue designado al frente de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), área encargada de coordinar, administrar, dirigir y supervisar las 33 delegaciones de la FGR en el territorio nacional. Boone de la Garza, de 43 años, es abogado egresado de la Universidad Autónoma de Coahuila, con maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Panamericana. Cuenta con una trayectoria de más de 20 años en el servicio público, incluyendo su desempeño como Secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de abril de 2019 a febrero de 2020, secretario particular de la Procuraduría General de la República (PGR) de octubre de 2016 a diciembre de 2017, y asesor en la Cámara de Senadores de septiembre de 2012 a agosto de 2015. Inmediatamente antes de su nombramiento en la FGR, encabezaba la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), lo que evidencia su cercanía con Omar García Harfuch, titular de la SSPC Federal.

Mariana Díaz Figueroa fue nombrada titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH). Díaz Figueroa es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana, con dos maestrías: una en Protección Internacional de los Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), y otra en Derecho Electoral. Es abogada feminista especializada en derechos de las personas con discapacidad, y se desempeña como catedrática en la Facultad de Derecho. Antes de su nombramiento, trabajaba en la SCJN desde hace más de cinco años.

En el ámbito administrativo, Laura Ángeles Gómez fue designada como Oficial Mayor, posición desde la cual será responsable de la gestión integral de los recursos humanos, materiales y financieros de la FGR. Ángeles Gómez sustituyó a Francisco Santiago Sáenz de Cámara Aguirre, quien estuvo ligado al exfiscal Alejandro Gertz Manero. Ángeles Gómez es licenciada en Administración y ha sido funcionaria de todas las confianzas de Godoy Ramos, con quien colaboró los últimos 25 años.

Maribel Bojorges Beltrán encabezará la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (FEVIMTRA). Bojorges Beltrán es licenciada en Derecho por la UNAM, con más de dos décadas de experiencia en investigación criminal, cooperación internacional y dirección operativa. Su trayectoria incluye haber sido Directora General en la extinta PGR de 2010 a 2013, Abogada Investigadora en la Embajada de Estados Unidos en México de 2013 a 2015, Fiscal Desconcentrada en la alcaldía Milpa Alta en 2018, y Subprocuradora de Averiguaciones Previas en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) en 2019. Posteriormente se desempeñó en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, donde encabezó tareas de control institucional y sistemas de fiscalización.

Richard Urbina Vega fue nombrado titular de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos, área encargada de investigar delitos cometidos por servidores públicos. Urbina Vega es licenciado en Derecho con experiencia en procuración de justicia y combate a la corrupción, y formó parte del equipo de Godoy Ramos durante su gestión en la FGJCDMX, donde fungió como Fiscal para la Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos. Sustituyó a Adriana Campos en el cargo.

Ulises Lara López quedó como titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes. Lara López es licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde se tituló en 1997, y posteriormente obtuvo su título de abogado, lo que generó controversia pública. Desde 2020 se desempeñó como vocero y Coordinador de Asesores de la FGJCDMX durante la gestión de Godoy Ramos, y en enero de 2024 fue nombrado encargado de despacho de la FGJCDMX tras el rechazo del Congreso capitalino a la ratificación de Godoy Ramos. Antes de asumir la dirección interina de la Fiscalía, lideró el área de promoción y programas de vivienda en el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI) entre 2008 y 2010, y posteriormente, de 2015 a 2016, estuvo al frente del Instituto de Educación Media Superior del entonces Distrito Federal (IEMS). En 2019 fue nombrado delegado de la FGR en Morelos. Confirmó su nuevo cargo a través de redes sociales el 1 de enero de 2026, previo a la confirmación oficial de la FGR el día 6 del mismo mes y año.

Julio César Bonilla Gutiérrez fue designado como titular de la Unidad Especializada en Transparencia y Apertura Gubernamental. Bonilla Gutiérrez es licenciado y doctor en Derecho con mención honorífica por la UNAM, maestro en Derecho y especialista en Derecho Electoral con mención honorífica por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, donde obtuvo la Medalla al Mérito Universitario Alfonso Caso 2015. Obtuvo el título de Máster en Protección Constitucional y en Sistema Interamericano de los Derechos Fundamentales por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Instituto de Derecho Parlamentario de la Universidad Complutense de Madrid. Se desempeñó como Comisionado Ciudadano del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO CDMX) durante siete años, incluido el periodo en que lo presidió de 2018 a 2021. Es profesor en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, donde imparte cátedra en la Especialización en Derecho Constitucional y en la Especialización en Derecho a la Información.

Claudia Luengas Escudero fue nombrada Consejera General. Luengas Escudero es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Tamaulipas y cuenta con una extensa trayectoria en la administración pública del entonces Distrito Federal. Se desempeñó como Directora General Jurídica y de Estudios Legislativos en la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal y como secretaria de Trabajo local en 2018. Previo a su nombramiento en la FGR, fungió como Consejera Adjunta de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

Oliver Ariel Pilares Viloria quedó al frente de la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero. Pilares Viloria fue Coordinador General de Investigación Territorial en la FGJCDMX, y su experiencia se concentra en investigación estratégica y delitos de alto impacto.

Omar Cruz Juárez fue designado como titular de la Unidad de Comunicación Social. Cruz Juárez es licenciado en Ciencias de la Comunicación y trabajó estrechamente con Godoy Ramos durante su gestión en la FGJCDMX como director general de Comunicación Social.

Estos once nombramientos se suman a los confirmados previamente: Héctor Elizalde Mora, quien encabeza la Agencia de Investigación Criminal (AIC), y César Oliveros Aparicio, titular de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Elizalde Mora es abogado con más de una década en puestos de alto nivel vinculados con seguridad, inteligencia e investigación criminal. En la Secretaría de Gobernación (SEGOB) ocupó los cargos de director general de Apoyo Táctico de 2010 a 2015 y director general de Inteligencia Operativa de 2015 a 2016. Posteriormente se unió a la entonces PGR como director general de Mandamientos Ministeriales y Judiciales, responsabilidad que mantuvo hasta 2019. Durante la administración de Claudia Sheinbaum Pardo al frente del Gobierno de la Ciudad de México, se integró a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), encabezada por García Harfuch, quien lo nombró subsecretario de Inteligencia e Investigación Policial. En junio de 2020, tras el atentado contra García Harfuch, Elizalde Mora fue designado temporalmente como encargado de despacho de la SSC, aunque días después se decidió mantenerlo al frente de la Subsecretaría de Inteligencia. Elizalde Mora reemplazó a Felipe de Jesús Gallo en la AIC.

Oliveros Aparicio llegó con trayectoria previa en la FGJCDMX, donde coordinó investigaciones relacionadas con delitos de alto impacto. Entre 2019 y 2020 ejerció como coordinador general de Investigación de Delitos de Alto Impacto, área responsable de casos de secuestro, extorsión y actividades vinculadas a grupos delictivos. En 2021 fungió como fiscal especial para la atención del delito de secuestro “Fuerza Antisecuestros”, y en 2022 coordinó la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Antes de su incorporación a la FGR, ejercía el cargo de titular de Planeación y Análisis de la SSPC, donde supervisaba operativos y estrategias contra delitos de alto impacto, entre ellos el robo de combustibles y el hurto de vehículos. Oliveros Aparicio sustituyó a Alfredo Higuera Bernal en la FEMDO.

La reestructuración impulsada por Godoy Ramos busca reforzar capacidades operativas, incorporar perfiles de confianza y modernizar los mecanismos de investigación de la FGR. Gran parte del nuevo equipo de la funcionaria está compuesto por personajes que ya habían colaborado con ella en la FGJCDMX o en la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República. Tanto Elizalde Mora como Oliveros Aparicio han trabajado estrechamente con García Harfuch, lo que refleja la coordinación entre la FGR y el gabinete de Seguridad Federal.

El 10 de diciembre de 2025, durante su primera comparecencia ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública, Godoy Ramos expuso los lineamientos de un nuevo plan estratégico de procuración de justicia, cuyo objetivo central es construir una institución moderna, eficaz y con las víctimas como eje principal. Señaló que el documento contempla seis ejes principales, orientados a fortalecer la coordinación con el gabinete de Seguridad, robustecer las 33 fiscalías estatales y aplicar un nuevo modelo de investigación e inteligencia ajustado a los estándares probatorios del sistema penal mexicano. Uno de los puntos centrales será la reestructuración y modernización de la AIC, con el fin de que su labor se enfoque de manera más precisa en los delitos de alto impacto.

Godoy Ramos afirmó que busca consolidar “una Fiscalía acorde a las exigencias actuales, que actúe con ética, integridad y profesionalismo”, y aseguró que seguirá “combatiendo cualquier forma de corrupción o negligencia”. La fiscal asumió el cargo el 3 de diciembre de 2025, tras obtener la aprobación del Senado de la República con 97 votos a favor, y conforme al artículo 102, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, durará en el cargo nueve años.