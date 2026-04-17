$!Ernestina Godoy presenta nueva estrategia al frente de la FGR; ni burocracia dorada ni fabricación de culpables, dice

La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, presentó el Plan Estratégico de Procuración de Justicia, con el que busca, dijo, dejar atrás la inercia burocrática y el trabajo aislado para dar paso a una dependencia que investigue con inteligencia y sin opacidad.
En la presentación de este plan, Godoy dijo que el documento que traza el nuevo rumbo de la institución y que ya fue entregado formalmente al Senado y a la Presidenta Claudia Sheinbaum.
Además, sentenció el fin de una era institucional fragmentada, asegurando que la nueva FGR “no fabricará culpables, pero tampoco habrá impunidad”.
Acompañada por miembros del Gabinete, como el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch y la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, así como el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar, la Fiscal señaló que la estrategia coloca a las víctimas en el centro y prioriza el combate a los delitos de alto impacto, entre ellos la extorsión, feminicidios y desaparición de personas.
Durante el arranque de su presentación, Godoy delineó una transformación profunda basada en un enfoque humanista, advirtiendo que la procuración de justicia dejará de ser un trámite estadístico para convertirse en un garante de verdad, justicia y reparación.
“Significa asumir que la justicia no es un privilegio, por el contrario, es un derecho”, enfatizó.
En ese sentido, destacó que el plan arranca con una reestructuración interna al señalar que se acabaron los tiempos de “una fiscalía opaca con una burocracia dorada”.
Godoy dijo que ahora el presupuesto se reordenará para recortar la carga administrativa y destinar más recursos directamente al trabajo de investigación.
Asimismo, anunció que se publicaron modificaciones al estatuto orgánico de la dependencia en el Diario Oficial de la Federación, con el fin de erradicar duplicidades y “frenar la inercia burocrática”.
En materia de género, la fiscal mencionó que pasaron de tener solo tres mujeres como fiscales federales al inicio de su gestión, a 13 en la actualidad, con la promesa de sumar más.
A la par, indicó todo el personal de la Fiscalía a nivel nacional firmó un pronunciamiento de cero tolerancia al acoso y hostigamiento sexual, buscando desmantelar las barreras y la violencia institucional.
Combate a la extorsión, atención a víctimas y prioridad a desaparecidos
En el caso específico de la extorsión, un delito que “no admite dilación”, la Fiscal General dijo que realizan labores en coordinación para desmantelar estas redes.
“El delito de extorsión lo estamos atendiendo todos las fiscalías locales y la General de la República; en las primeras 24 horas empleando geolocalización, asfixia financiera e inteligencia de campo para rescatar a las comunidades del secuestro económico”, sentenció.
Sobre la crisis de personas desaparecidas, Godoy afirmó que hoy en día no existe una práctica generalizada ni sistemática de desaparición por parte del Estado.
Para atender a las familias, la FGR está fortaleciendo el Sistema Nacional de Búsqueda, integrando bases de datos forenses y tecnología genética, y adelantó que la próxima semana sostendrán una reunión de trabajo con Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
Para garantizar que las víctimas y su dignidad sean verdaderamente el eje de la actuación institucional, Godoy dijo que la FGR busca evitar que la ciudadanía deba realizar viajes interminables para levantar una denuncia o buscar ayuda. Por ello, la estrategia contempla la reubicación de sedes y el despliegue de personal directamente en los 61 municipios prioritarios del País.
Asimismo, mencionó que las 32 dependencias federales en los estados tendrán una nueva encomienda: fungir como articuladoras y brindar apoyo a las fiscalías locales en sus tareas cotidianas.
Esta coordinación resulta vital, señaló, ya que es en los territorios estatales y municipales donde el fenómeno criminal ocurre de manera diferenciada.
Al abordar la violencia contra las mujeres, Ernestina Godoy advirtió que delitos como el feminicidio requieren intervenciones multidisciplinarias que superen la “respuesta penal ortodoxa”.
En este sentido, la Fiscalía determinó que la perspectiva de género dejará de ser un simple “requisito administrativo o discursivo” para erigirse como un factor criminológico y una herramienta procedimental obligatoria para analizar las estructuras delictivas.
La Fiscal destacó el valor de la nueva ley general en la materia —impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum—, la cual busca homologar el tipo penal de feminicidio y sus agravantes a nivel nacional.
Aunque este delito recae preponderantemente en las autoridades locales, Godoy aseguró que la FGR asume una “corresponsabilidad activa e ineludible” para abatir los ciclos de impunidad.
En la recta final de su presentación, Godoy reiteró el compromiso que hizo en el Senado y que, según dijo, define el espíritu de su gestión: “esta Fiscalía no fabricará culpables, pero tampoco habrá impunidad”.
Con la advertencia de que la “etapa de la indiferencia terminó” para quienes lastiman a la sociedad, la fiscal lanzó el mensaje: “Donde haya violencia habrá Estado. Donde haya impunidad habrá investigación. Y donde haya crimen, desde luego que habrá consecuencias”.