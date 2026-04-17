$!Ernestina Godoy presenta nueva estrategia al frente de la FGR; ni burocracia dorada ni fabricación de culpables, dice

La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, presentó el Plan Estratégico de Procuración de Justicia, con el que busca, dijo, dejar atrás la inercia burocrática y el trabajo aislado para dar paso a una dependencia que investigue con inteligencia y sin opacidad. En la presentación de este plan, Godoy dijo que el documento que traza el nuevo rumbo de la institución y que ya fue entregado formalmente al Senado y a la Presidenta Claudia Sheinbaum. Además, sentenció el fin de una era institucional fragmentada, asegurando que la nueva FGR “no fabricará culpables, pero tampoco habrá impunidad”.





Acompañada por miembros del Gabinete, como el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch y la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, así como el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar, la Fiscal señaló que la estrategia coloca a las víctimas en el centro y prioriza el combate a los delitos de alto impacto, entre ellos la extorsión, feminicidios y desaparición de personas. Durante el arranque de su presentación, Godoy delineó una transformación profunda basada en un enfoque humanista, advirtiendo que la procuración de justicia dejará de ser un trámite estadístico para convertirse en un garante de verdad, justicia y reparación.





“Significa asumir que la justicia no es un privilegio, por el contrario, es un derecho”, enfatizó. En ese sentido, destacó que el plan arranca con una reestructuración interna al señalar que se acabaron los tiempos de “una fiscalía opaca con una burocracia dorada”. Godoy dijo que ahora el presupuesto se reordenará para recortar la carga administrativa y destinar más recursos directamente al trabajo de investigación. Asimismo, anunció que se publicaron modificaciones al estatuto orgánico de la dependencia en el Diario Oficial de la Federación, con el fin de erradicar duplicidades y “frenar la inercia burocrática”.





En materia de género, la fiscal mencionó que pasaron de tener solo tres mujeres como fiscales federales al inicio de su gestión, a 13 en la actualidad, con la promesa de sumar más. A la par, indicó todo el personal de la Fiscalía a nivel nacional firmó un pronunciamiento de cero tolerancia al acoso y hostigamiento sexual, buscando desmantelar las barreras y la violencia institucional.

Combate a la extorsión, atención a víctimas y prioridad a desaparecidos En el caso específico de la extorsión, un delito que “no admite dilación”, la Fiscal General dijo que realizan labores en coordinación para desmantelar estas redes. “El delito de extorsión lo estamos atendiendo todos las fiscalías locales y la General de la República; en las primeras 24 horas empleando geolocalización, asfixia financiera e inteligencia de campo para rescatar a las comunidades del secuestro económico”, sentenció. Sobre la crisis de personas desaparecidas, Godoy afirmó que hoy en día no existe una práctica generalizada ni sistemática de desaparición por parte del Estado. Para atender a las familias, la FGR está fortaleciendo el Sistema Nacional de Búsqueda, integrando bases de datos forenses y tecnología genética, y adelantó que la próxima semana sostendrán una reunión de trabajo con Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.



