$!Ernestina Godoy reconoce cifra negra superior a 95% en algunos delitos; presenta plan estratégico de FGR en Senado

Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), reconoció el 27 de abril de 2026 ante legisladores federales que prevalece una cifra negra superior al 95 por ciento en determinados delitos, al tiempo que presentó el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026–2029 ante representantes de los grupos parlamentarios del Senado de la República. La Comisión de Justicia avaló el documento con 12 votos a favor y una abstención.

“Tenemos una cifra negra muy alta en determinados delitos; cifras negras que rebasan el 95 por ciento. Por múltiples razones, también la gente víctima de un delito, no va a decirle a la Fiscalía qué pasó”, admitió Godoy Ramos ante los legisladores.

La titular de la FGR subrayó que el diagnóstico institucional debía ser “lo más honesto posible” y reconoció que la desconfianza ciudadana en las instituciones de procuración de justicia constituye uno de los factores que alimenta ese fenómeno.

“Donde van a las Fiscalías, los maltratan y los hacen esperar. Ahí es donde nosotros tenemos que ajustar nuestras acciones”, señaló.