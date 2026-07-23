Ernesto Ruffo envía mensaje desde prisión a través de su hija

Ernesto Ruffo Appel envió un mensaje a la ciudadanía desde el Centro Federal de Readaptación Social número 1 “Altiplano”, donde permanece recluido, mediante su hija Verónica Ruffo, quien lo visitó por primera vez desde su detención y describió un deterioro físico y emocional del ex Gobernador de Baja California.

Verónica Ruffo relató que el acceso al penal implicó varias horas de trámites y traslado. Calificó el encuentro con su padre como triste y emotivo, además de que señaló que fue la primera ocasión en que lo vio llorar.

Respecto a las condiciones del ex Mandatario estatal, afirmó que su estado físico era demacrado, además de que su salud emocional y mental son dudosas.

Sostuvo que Ruffo Appel luchaba por conservar su juicio mental y describió la situación como una tortura mental.

“Él dijo que estos son momentos de reflexión y de unión. Él no quiere peleas, él quiere a un país unido. Esto es el sentir de mi papá en este momento mientras le hacen la injusticia más grande de su vida”, declaró Verónica.

La hija del ex Gobernador indicó que preguntó a su padre sobre el trato que recibía dentro del penal. Según su relato, Ruffo Appel respondió que otros internos lo identifican como “Ruffo Mandela” y que dentro de la institución es el expediente 6515.

Verónica Ruffo recordó las palabras que su padre pronunció durante su detención en Tijuana, Baja California: “No me olviden”. Añadió que compartirá con mayor detalle el mensaje completo del ex Gobernador en los días siguientes y pidió a quienes han manifestado respaldo que no bajen la guardia.

El Cefereso número 1 “Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, es el penal de máxima seguridad donde han permanecido recluidos procesados por delitos federales de alto impacto.