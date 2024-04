Andrés Manuel López Obrador aseguró que la solicitud de juicio político que anunció el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República, contra Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea, por supuestamente utilizar ilegalmente su cargo, cuando fue ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), obedecía a un asunto “eminentemente político por las circunstancias electorales”, que atraviesa el país, ante las elecciones del 2 de junio del presente año.

“Es un asunto eminentemente político por las circunstancias electorales y es también muy claro que son dos posturas, porque hay dos proyectos distintos y contrapuestos de nación, eso no es ninguna novedad. Nosotros estamos en contra del modelo neoliberal, estamos en contra de la corrupción, del clasismo, del racismo”, respondió AMLO, al ser cuestionado al respecto.

Durante su conferencia de prensa matutina AMLO criticó de nueva cuenta contra el Poder Judicial de la Federación (PJF), asegurando que estaba echado a perder, porque había “muchísima corrupción”, salvo algunas excepciones, ya que, según dijo, también había gente honesta, pese al “problema estructural”.

“Sí, sí [reiteró su respaldo a Zaldívar Lelo de Larrea]. Son tantas denuncias [las que había contra él], es por la temporada [electoral], estamos hablando de que está tomado el Poder Judicial. Cuando me hicieron a mí el juicio me desaforaron, no había pruebas, nada más la consigna del presidente y del presidente de la Suprema Corte, y la alianza conservadora, y me desaforaron”, recordó.

“Estaban y siguen acostumbrados a servir como empleados de los potentados, los ministros todavía. Algunos, jueces y magistrados con honrosas excepciones los potentados, los ministros todavía algunos y jueces y magistrados con honrosas excepciones hay jueces me consta y hay magistrados, ministros que hacen la excepciones de la regla, pero la mayoría están al servicio de los potentados. ¿Qué pasa en el Poder Judicial? Está echado a perder, muchísima corrupción, y subrayo, hay gente honesta, jueces y magistrados, pero no es de la mayoría, es un problema estructural”, enfatizó López Obrador.