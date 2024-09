El Presidente Andrés Manuel López Obrador se burló de las declaraciones del ex Presidente de México Ernesto Zedillo Ponce de León, quien afirmó, el 14 de septiembre, que la reforma al Poder Judicial de la Federación, “enterrará la democracia mexicana y lo que quede de su frágil Estado de derecho”.

“A mis adversarios les agradezco bastante porque sin el comportamiento respetuoso, responsable de quienes no nos ven con buenos ojos, no hubiésemos avanzado como se ha logrado”, dijo López Obrador.

“Porque nuestros adversarios se enojan, calumnian, me insultan, pero no pasan de ahí. Traen a Zedillo para decir que México ya es una dictadura, y es de risa, es de risa. Hacen el ridículo, pero no pasan de ahí”, insistió.

Durante su conferencia de prensa matutina, López Obrador hizo referencia a un mensaje publicado en la red social X, que enlistó varios supuestos escándalos ocurridos durante el Gobierno de Zedillo Ponce de León.

”¿Quién eliminó las pensiones? Zedillo. ¿Quién expulsó ministros? Zedillo. ¿Quién hizo el Fobaproa? ¿Quién tuvo el error de diciembre? Zedillo”, comenzó enumerando, haciendo alusión, entre otras cosas, a la reforma del sistema de pensiones y la remoción de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, durante el Gobierno de Zedillo.

Así como al Fondo Bancario de Protección al Ahorro, creado en 1990, durante la administración de Carlos Salinas de Gortari, para que la deuda privada de la banca pasara a ser pública.

Tras la crisis económica de diciembre de 1994, el nuevo Gobierno federal, encabezado por Zedillo Ponce de León, terminó comprando, a través del Fobaproa, la deuda de los bancos privados, por 552 mil 300 millones de pesos.

López Obrador también mencionó otros aspectos polémicos ocurridos durante el Gobierno de Zedillo Ponce de León, como la privatización de los ferrocarriles.

”¿Quién privatizó los trenes de pasajeros? Zedillo. ¿Quién se fue a trabajar con una empresa ferrocarrilera que se quedó con los trenes de México? Zedillo”, dijo, quien además, afirmó que el ex Presidente “tiene una pensión del Banco de México”, aunque no proporcionó detalles al respecto.

Zedillo afirmó el 14 de septiembre que la reforma al Poder Judicial de la Federación, “enterrará la democracia mexicana y lo que quede de su frágil Estado de derecho”.

Durante la Conferencia Anual de la Barra Internacional de Abogados (IBA, por sus siglas en inglés), llevada a cabo en la Ciudad de México, dijo que iba a hablar de un “triste” acontecimiento.

“Estas palabras están escritas a la luz de la historia de México y los avances logrados hasta hace unos años en materia de democracia y justicia. Estoy consciente de que la reacción del Presidente será, como siempre ante quien disiente, critica o piensa distinto a él, la calumnia, el insulto y la amenaza”, dijo.

“Comienzo por confesar que acudo a este foro de ‘creyentes en las reglas’, a romper una regla, así sea una de mi propia creación y autoimposición. Esa regla, que no he roto en ya casi un cuarto de siglo, es la de dejar estrictamente a otros la labor de hacer comentarios, análisis y escrutinio de los acontecimientos, decisiones y consecuencias de mi paso como Presidente de la República, junto con mi firme voluntad de abstenerme de comentar públicamente los acontecimientos políticos de mi país”, indicó.

“Pienso que suspender, de manera excepcional, mi regla de autocensura en este foro se justifica por una razón muy triste: Nuestro Congreso Federal acaba de aprobar, y ha sido ratificado por una mayoría de Legislaturas estatales, un conjunto de reformas constitucionales que destruirán el Poder Judicial y, con ello, enterrarán la democracia mexicana y lo que quede de su frágil Estado de derecho”, agregó el ex mandatario nacional.

Zedillo Ponce de León recordó que las reformas impulsadas durante su Administración, la reforma judicial de 1994 y la electoral de 1996, buscaban consolidar la democracia, a través de la existencia de contrapesos.

“Lamentablemente, esta condición clave ha venido siendo transgredida amplia, sistemática y agresivamente por el partido hoy en el gobierno y su jefe, el presidente de México. Por un lado, la independencia y la capacidad institucional del ahora Instituto Nacional Electoral han sido atacadas sin descanso. La primera línea de este ataque ha sido calumniar, insultar y amenazar tanto a la institución como a las personas elegidas para garantizar que el INE cumpla su misión constitucional”, abundó