‘Es importante esclarecer la historia’, dijo Rosa Icela Rodríguez sobre elecciones de 2006

Luego de que la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, pidió a diputados de su partido la creación de una comisión para investigar las elecciones presidenciales del 2006, la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez resaltó la importancia de investigar esta parte de la historia del País.

En conferencia matutina, Rosa Icela Rodríguez destacó que “es muy bueno” que se investiguen los comicios de ese año y comentó que darán seguimiento a la creación de esta comisión en la Cámara de Diputados; consideró que las declaraciones del ex Presidente Vicente Fox sobre una supuesta participación en las elecciones del 2006 reveló pruebas.

“Es un tema que lleva hoy el Congreso, la Cámara de Diputados. Entonces, nosotros estamos pendientes porque más bien lo que podría decir es: a confesión de parte, relevo de pruebas. Creo que es muy importante todo lo que sea esclarecer cualquier parte de la historia que nos involucra a todas y todos los mexicanos y a la democracia. Es muy fundamental, es es muy bueno que lo hayan hecho”, dijo.



Morena pide investigar las elecciones del 2006

La presidenta de Morena, Ariadna Montiel, asistió a la Cámara de Diputados para solicitar a los miembros de su Grupo Parlamentario crear una comisión especial que esclarezca el posible fraude electoral de 2006 cuando la Presidencia de la República la ganó el panista Felipe Calderón, pues su antecesor, Vicente Fox declaró que intervino para que triunfara el blanquiazul.

El pasado 10 de noviembre, recordó que, dentro de las resoluciones, el Tribunal Electoral manifestó que sí había intromisión del Presidente, pero que no había sido determinante, pues la elección se definió por 0.52 por ciento% de la votación.

“Nuestro movimiento pidió voto por voto, casilla por casilla para abrir las urnas y volver a contar los votos. Gracias a la lucha que nosotros dimos en ese tiempo, la ley se modificó y si las elecciones de entonces se hubieran contado con la legislación de ahora, Andrés Manuel López Obrador hubiera sido Presidente desde 2006”, comentó.

Montiel recalcó que no se abrieron las casillas como ahora se hacen cuando la diferencia es de menos el 1 por ciento o el 1 por ciento.



’Es un traidor a la democracia’, dijo Montiel sobre Fox

Este domingo la presidenta nacional de Morena arremetió contra el ex Presidente Vicente Fox tras la publicación de su carta donde pidió respetar las instituciones y los resultados electorales, luego de que afirmara que fue él quien operó la victoria de Felipe Calderón en el 2006.

A través de sus redes sociales, la morenista dijo que Fox “es un traidor a la democracia”.

“Llegaste engañando al pueblo como propuesta de cambio y, a la postre, estás aliado con los mismos que dijiste echarías a patadas de Los Pinos”, reprochó Montiel

En palabras de Montiel, Fox aceptó el fraude electoral de 2006, pues intervino para hacer “ganar” a su partido, “y de esa manera impusiste al usurpador”.

Montiel Reyes reiteró que impulsó una Comisión por la Verdad y la Democracia en la Cámara de Diputados para esclarecer la intervención del gobierno y la actuación de las autoridades electorales.

“Nuestro compromiso es con el pueblo y con la historia, no con tu tranquilidad”, señaló Montiel Reyes.



Fox dice que defiende la democracia

Un día antes, el ex Presidente Vicente Fox indicó que ha dedicado parte de su vida a defender la democracia, la alternancia y las libertades, por lo que aseguró que se mantiene su compromiso de defender los valores en los que cree.

Mencionó que ninguna persona debe hacer como propio la decisión que se tomó en una elección.

“Me queda claro que nadie debe intentar adjudicarse lo que millones de mexicanos expresaron en las urnas. Mi conducción seguirá siendo la misma: respeto a las instituciones que la organizaron y la calificaron, y respeto a quienes piensan distinto. Hoy convoco a mirar hacia adelante”, comentó Fox

Añadió que la fuerza del País está en las mexicanas y mexicanos, por lo que merecen seguridad, salud, educación y oportunidades para construir un mejor futuro.

“Seguiré aportando mi experiencia, participando con apertura y defendiendo con firmeza mis convicciones. Porque más allá de cualquier diferencia, hay algo que nos une y debe estar por encima de todo: México y el futuro de nuestros hijos y nietos”, concluyó.