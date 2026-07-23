Nacional
|
Gobierno

‘Es mejor concientizar’: Sheinbaum descarta prohibir corridos alusivos al crimen

La Presidenta Claudia Sheinbaum descartó prohibir los narcocorridos a nivel federal y apostó por la concientización y educación, aunque respetó las restricciones vigentes en varios estados
Animal Político |
23/07/2026 11:30
23/07/2026 11:30

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que su Gobierno vaya a promover la prohibición de los cocorridos que hacen alusión al crimen organizado, “porque si prohíbes, de todas maneras se va a seguir escuchando”.

Durante su conferencia de prensa matutina, la Mandataria señaló que prefiere atender esta problemática a través de la educación y la promoción de otros géneros antes de limitar el acceso a este tipo de música.

“Nosotros en esta parte creemos que es mejor promover y concientizar y no prohibir”, explicó.

En su lugar, el Gobierno federal ha impulsado la música regional mexicana y el talento joven con letras que no hagan apología del delito a través del concurso “México Canta por la Paz y Contra las Adicciones”, que ya se encuentra en su segunda edición.

$!Boguetto se presentó en la conferencia de la Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo.
Boguetto se presentó en la conferencia de la Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo.

Sin embargo, reconoció que “cada estado tiene derecho a generar estas prohibiciones”.

“La prohibición que ha salido en algunas entidades de la República es para la presentación pública de grupos. Es decir, ya no se invita a grupos que tengan que ver con o se evita a través de la prohibición expresa de que haya grupos que canten sobre grupos delictivos, sobre violencia, sobre consumo de drogas, sobre misoginia y entonces lo prohíben”, explicó.

En cambio, destacó que hay asuntos en los que sí prefiere emitir limitaciones directas, como es el caso del consumo de dulces en las escuelas o la próxima regulación de redes sociales y teléfonos en las aulas.


¿En qué estados están prohibidos los narcocorridos?

Estados como Baja California, el Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Querétaro y Chihuahua han prohibido la difusión de “narcocorridos” y variantes como los corridos “tumbados” o “bélicos”, que suelen exaltar la cultura narco.

Además, el pasado 26 de mayo el Congreso de la Ciudad de México avaló prohibir la apología del delito o narcocorridos en espectáculos públicos.

En ese contexto, los encargados de lugares en donde se realizan ese tipo de eventos no podrán interpretar, imponer o sintonizar cualquier tipo de narcocorrido.

#Música
#Promoción
#Prohibición
#Valores
#Presidenta de México
#Narcocorridos
#Claudia Sheinbaum Pardo
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube