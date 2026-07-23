‘Es mejor concientizar’: Sheinbaum descarta prohibir corridos alusivos al crimen

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que su Gobierno vaya a promover la prohibición de los cocorridos que hacen alusión al crimen organizado, “porque si prohíbes, de todas maneras se va a seguir escuchando”.

Durante su conferencia de prensa matutina, la Mandataria señaló que prefiere atender esta problemática a través de la educación y la promoción de otros géneros antes de limitar el acceso a este tipo de música.

“Nosotros en esta parte creemos que es mejor promover y concientizar y no prohibir”, explicó.

En su lugar, el Gobierno federal ha impulsado la música regional mexicana y el talento joven con letras que no hagan apología del delito a través del concurso “México Canta por la Paz y Contra las Adicciones”, que ya se encuentra en su segunda edición.