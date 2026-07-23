‘Es mejor concientizar’: Sheinbaum descarta prohibir corridos alusivos al crimen

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que su Gobierno vaya a promover la prohibición de los cocorridos que hacen alusión al crimen organizado, “porque si prohíbes, de todas maneras se va a seguir escuchando”.
Durante su conferencia de prensa matutina, la Mandataria señaló que prefiere atender esta problemática a través de la educación y la promoción de otros géneros antes de limitar el acceso a este tipo de música.
“Nosotros en esta parte creemos que es mejor promover y concientizar y no prohibir”, explicó.
En su lugar, el Gobierno federal ha impulsado la música regional mexicana y el talento joven con letras que no hagan apología del delito a través del concurso “México Canta por la Paz y Contra las Adicciones”, que ya se encuentra en su segunda edición.
Sin embargo, reconoció que “cada estado tiene derecho a generar estas prohibiciones”.
“La prohibición que ha salido en algunas entidades de la República es para la presentación pública de grupos. Es decir, ya no se invita a grupos que tengan que ver con o se evita a través de la prohibición expresa de que haya grupos que canten sobre grupos delictivos, sobre violencia, sobre consumo de drogas, sobre misoginia y entonces lo prohíben”, explicó.
En cambio, destacó que hay asuntos en los que sí prefiere emitir limitaciones directas, como es el caso del consumo de dulces en las escuelas o la próxima regulación de redes sociales y teléfonos en las aulas.
¿En qué estados están prohibidos los narcocorridos?
Estados como Baja California, el Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Querétaro y Chihuahua han prohibido la difusión de “narcocorridos” y variantes como los corridos “tumbados” o “bélicos”, que suelen exaltar la cultura narco.
Además, el pasado 26 de mayo el Congreso de la Ciudad de México avaló prohibir la apología del delito o narcocorridos en espectáculos públicos.
En ese contexto, los encargados de lugares en donde se realizan ese tipo de eventos no podrán interpretar, imponer o sintonizar cualquier tipo de narcocorrido.