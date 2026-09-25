$!‘Es morir en vida’: familias de Ayotzinapa vuelven a la CDMX a 12 años de la desaparición de los 43

“Vivir así es morir en vida”. La frase sale de los labios de Hilda Legideño Vargas cuando habla desde el desgaste de 12 años de caminar en busca de justicia para su hijo Jorge Antonio Tizapa Legideño, uno de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, perseguidos, atacados y desaparecidos la noche del 26 y madrugada del 27 septiembre de 2014. Jorge tenía 20 años y era originario de Tixtla, Guerrero. Trabajaba como chofer y había ingresado a la normal con la intención de convertirse en maestro. También era padre de una niña que hoy es casi una adolescente. —Ya es un desgaste físico y emocional por parte de todos los padres, dice Hilda. Han pasado gobiernos e investigaciones pero las familias siguen sin conocer el paradero de sus hijos. “A un hijo no se puede dejar en el camino y no podemos olvidarlo”, afirma.

Este jueves, Hilda volvió a la Ciudad de México junto con otras madres y padres de los 43. Su llegada coincidió con la de cientos de estudiantes de distintas escuelas normales rurales del país. Decenas de autobuses llegaron a la capital como parte de la jornada “Ayotzinapa: 12 años de lucha, 43 la luz que no se apaga”, que comenzó con movilizaciones en Guerrero y continuará hasta el 27 de septiembre. Reclaman que CNDH excluyera al Ejército en recomendación sobre Ayotzinapa La jornada inició el pasado 21 de septiembre en la Normal de Ayotzinapa, en Tixtla. Al día siguiente, los contingentes se movilizaron en Chilpancingo y el 23 realizaron actividades en Iguala. En la capital del país, su primera parada fue para reclamar una deuda reciente que tienen pendiente con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Afuera de las instalaciones del organismo, madres, padres y estudiantes realizaron un mitin y pidieron ser recibidos por la presidenta de la comisión, Rosario Piedra Ibarra.

La protesta se concentró en el contenido de la recomendación 208VG/2026, emitida por la CNDH en julio de este año. Para las familias, el documento representa un retroceso y una postura injustificada porque “descarta” la responsabilidad institucional del Ejército en la desaparición y cuestiona investigaciones realizadas por las y los especialistas internacionales del GIEI, así como por organizaciones que les han acompañado durante estos años. También reclamaron la entrega de documentos de inteligencia militar y el regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuyos trabajos fueron fundamentales para cuestionar aspectos centrales de la llamada “verdad histórica”, como se conoce —por la frase pronunciada por el entonces procurador Jesús Murillo Karam— a las primeras conclusiones de la investigación que llevó a cabo el gobierno de Enrique Peña Nieto La CNDH ha sostenido desde la presentación de su más reciente recomendación, que el documento no busca exonerar a las Fuerzas Armadas, sino que concluye que no existen elementos suficientes para acreditar una participación institucional de la Secretaría de la Defensa Nacional en la desaparición de los estudiantes. La comisión también ha señalado que no le corresponde determinar responsabilidades penales, facultad que pertenece estrictamente a las autoridades ministeriales y judiciales.