El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que era “normal” la inestabilidad financiera en los mercados, que respondieron al anuncio de una reforma al Poder Judicial de la Federación, misma que se aprobaría, con la mayoría calificada que supuestamente tendrían Morena y sus aliados, los partidos Verde Ecologista Mexicano y el del Trabajo, en la LXVI Legislatura, que comenzaría el 1 de septiembre del presente año.

Ignacio Mier Velazco, coordinador del grupo parlamentario de Morena y ex presidente de la Junta de Coordinación Política, de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, confirmó el 6 de junio que en septiembre del presente año, aprobaría, con la mayoría calificada que supuestamente tendrían en la LXVI Legislatura, las 20 iniciativas de reforma presentadas el 5 de febrero por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mismo día, Claudia Sheinbaum Pardo, virtual ganadora de la Presidencia de México, reveló que buscaría realizar un Parlamento Abierto para dialogar el paquete de reformas que anunciaron los grupos parlamentarios de Morena en ambas cámaras del Congreso de la Unión.

“La justicia está por encima de los mercados, es como cuando se tiene que optar entre derecho o justicia o cuando tienes que optar entre progreso o esclavitud, son cosas de definición, la gente quiere eso”, dijo López Obrador.

Durante su conferencia de prensa matutina, el Presidente enfatizó que “es algo normal” que se presentara este tipo de inestabilidad en el mercado financiero por planteamientos políticos, pero criticó que, según él, era la oligarquía la que solía incomodarse más.

“Debemos los mexicanos celebrar que la economía de nuestro País está muy sólida, tenemos una economía fuerte [...] De todas las reformas que estamos proponiendo, la que supuestamente produce más nerviosismo en los mercados es la del Poder Judicial, porque está secuestrado, está al servicio de una minoría, de los de arriba”, señaló.

Además, describió como “vergonzoso” que “hay ministros [de la Suprema Corte de Justicia de la Nación], que son como empleados de las grandes corporaciones, de los magnates”.

López Obrador insistió en la necesidad de reformar al PJF, porque “en vez de impartir justicia y hacer valer el Estado de Derecho se ha convertido en un poder faccioso al servicio de una minoría, de la delincuencia organizada y de la de cuello blanco”.

“México quiere cambios, y está demostrado, quiere que se vaya purificando la vida pública, eso fue lo que se manifestó el domingo [2 de junio de 2024] y se alarman los que se sentían dueños de México”, insistió.

Además, criticó que era una minoría la que se cuestionaba “’¿cómo se va a reformar al Poder Judicial?, ¿y mis jueces, y mis magistrados, y mis ministros? ¿Ahora quién me va a ayudar en mis transas?’”.

“¿Ahora a qué le tienen miedo: a que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros? El que nada debe nada teme. ¿Qué no nos conviene a todos los mexicanos que tengamos un Poder Judicial íntegro, con jueces, magistrados y ministros incorruptibles que estén al servicio del pueblo y no de particulares?”, cuestionó.

Afirmó que “esto le conviene hasta a los de arriba, hasta a estos que supuestamente están nerviosos, nada más que son muy conservadores, muy cuadrados, nos conviene a todos, ¿por qué el país está progresando? Entre otras cosas, porque no se permite la corrupción y si hay que reformar el Poder Judicial vamos a hacerlo”.

Sin embargo, aclaró que el proceso debía realizarse “de manera ordenada, sin autoritarismos, que se convoque a todos a hablar sobre el tema ya, desde ahora”.

El 6 de junio, el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación emitió un comunicado en el cual, aunque se dijo dispuesto a llevar a cabo cambios, también llamó al diálogo con las autoridades correspondientes, en torno a la reforma que se proponía, lo cual celebró López Obrador.

“Yo celebro esa actitud del Sindicato del Poder Judicial, me gustó mucho la declaración porque dicen ‘estamos de acuerdo en que se reforme el Poder Judicial y queremos ser tomados en cuenta, y queremos que se garantice, que no se nos afecten nuestros derechos laborales’. Claro que no se van a afectar, pero si ellos participan se van a dar cuenta de cuál es es el propósito de la reforma”, detalló.

Por último, enfatizó que “ya debería empezar a hablarse [de la reforma]. Primero, un consejo a los promotores del nerviosismo: que le piensen por qué es conveniente para el País, que no olviden que si nos ha ido bien y les ha ido bien a ellos es porque no se ha permitido la corrupción y porque México es un país que mantiene invariable su respeto a la Constitución y a las leyes”.

El peso mexicano se depreciaba más de 1.75 por ciento, a las 10:30 horas del viernes 7 de junio, al cotizar 18.32 unidades por dólar estadounidense, su peor nivel desde octubre del 2023, después de que el Presidente de la República defendió de nueva cuenta la reforma al PJF.