Es ‘politiquería’ pedir renuncias por 10 mineros atrapados en pozos de carbón, señala AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que es “politiquería” pedir renuncias de funcionarios públicos por el rescate fallido de los 10 mineros atrapados desde hace 23 días en los pozos de carbón “El Pinabete”, en Sabinas, Coahuila.

López Obrador fue cuestionado durante su conferencia de prensa matutina, respecto a la petición de los familiares de los 10 mineros para que renuncie Laura Velázquez Alzúa, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil.

Dijo que su Gobierno no se dará por vencido para rescatar a los 10 trabajadores atrapados desde hace 23 días.

“Se va a seguir hablando con ellos, se está haciendo esa labor hoy también los técnicos van a explorar si se puede acortar el tiempo con más extracción de agua [...] Y la instrucción es que no nos demos por vencidos”, insistió.

“No va a suceder lo de Pasta de Conchos que se decretó que no había ya ninguna posibilidad de recuperar a los mineros, nosotros no íbamos a estar. Ahora lo más importante es el rescate, desde luego que hay una indemnización, pero eso no es el tema”, afirmó.