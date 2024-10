Claudia Sheinbaum rindió protesta como la primera mujer presidenta de México este martes 1 de octubre en la Cámara de Diputados, cargo que ejercerá para el periodo 2024-2030. Como dicta el protocolo para la ceremonia, Ifigenia Martínez, una representante histórica de la política mexicana, quien funge como presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, recibió la banda del presidente saliente Andrés Manuel López Obrador, quien prometió retirarse para siempre de la vida política después de esta ceremonia. A su llegada al recinto legislativo, López Obrador fue recibido con gritos de “¡Es un honor estar con Obrador!”, mientras los asistentes intentaban acercarse y tomarse fotos con él.

Sheinbaum llegó a San Lázaro alrededor de las 11:24 horas y fue recibida con ovaciones. “¡Es un honor estar con Claudia, hoy!” “¡Presidenta!” “¡Presidenta!”, gritaban. Posteriormente, Ifigenia Martínez, de 94 años−que se presentó a la sesión asistida por un tanque de oxígeno−le pasó la banda presidencial a Sheinbaum, un símbolo emblema del Poder Ejecutivo Federal que marca el inicio de su mandato. La presidenta se colocó la banda asistida por una cadete del Heroico Colegio Militar. Al rendir protesta al cargo, Sheinbaum pronunció las siguientes palabras: “Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidenta de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere, que la Nación me lo demande”.

Legisladores de Morena y aliados gritaban “Viva Claudia” “Viva México” “¡Presidenta!” “¡Presidenta!”. Sheinbaum: es tiempo de mujeres Sheinbaum emitió su primer discurso como mandataria, en el que resaltó el lugar histórico que tiene el ahora expresidente y que por primera vez en México llega al poder una mujer. “Es tiempo de transformación y es tiempo de mujeres, durante mucho tiempo las mujeres fuimos anuladas, a muchas de nosotras nos contaron desde niñas una versión de la historia que nos quería hacer creer que el curso de la humanidad era protagonizado únicamente por hombres, poco a poco esa visión se ha ido revirtiendo. Hoy sabemos que las mujeres participaron en las grandes hazañas de la historia de México desde diferentes trincheras y también sabemos que las mujeres podemos ser presidentas, con ello hago una respetuosa invitación a que nombremos presidenta con “a” al final al igual que abogada, soldada, bombera, ingeniera con “a” porque como nos han enseñado, sólo lo que se nombra existe”.

Sheinbaum también aprovechó para reconocer a las heroínas de la patria y a las invisibles que lucharon por un sueño y alzaron la voz. “Las indígenas, las trabajadoras del hogar, las bisabuelas que no aprendieron a leer y a escribir porque la escuela no era para niñas, llegan nuestras tías que encontraron en su soledad la manera de ser fuertes. A las mujeres anónimas, que desde las calles o sus lugares de trabajo lucharon por ver este momento. Llegan nuestras madres que nos dieron la vida y después volvieron a dárnoslos todo. Nuestras hermanas que desde su historia lograron salir adelante y emanciparse. Llegan nuestras amigas y compañeras, nuestras hijas hermosas y valientes y nuestra nietas, las que soñaron con la posibilidad de que algún día no importaría si naciéramos siendo mujeres u hombres sin que nuestro sexo determine nuestro destino, llegan todas ellas que nos pensaron libres y felices”, destacó. Sheinbaum sostuvo que después de al menos 503 años, por primera vez las mujeres llegan conducir los destinos de la nación. Y recordó: “digo llegamos porque no llego sola, llegamos todas”. “Soy madre, abuela, científica y mujer de fe y a partir de hoy por voluntad del pueblo de México, la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Gobernaré para todos y para todas y tengan certeza que pondré mi conocimiento, mi fuerza, mi historia, mi vida misma al servicio de la vida y de la patria, tengo la certeza de que consolidaremos juntas y juntos un México cada día mas prospero, libre, democrático, soberano y justo. No les voy a defraudar, les convoco a seguir haciendo historia”, pronunció. Ante López Obrador, Sheinbaum también resaltó el lugar histórico que tiene el ahora expresidente. “El dirigente político y luchador social más importante de la historia moderna, el presidente más querido, solo comparable con Lázaro Cárdenas, el que inició y terminó en su mandato con más amor de su pueblo y para millones, aunque a él no le gusta que se lo digan, el mejor presidente de México, el que inició la revolución pacífica de la cuarta transformación de la vida pública de México”, sostuvo

“Gracias, gracias, ha sido un honor luchar con usted, hasta siempre hermano, amigo compañero Andrés Manuel López Obrador”. El pasado 2 de junio, Sheinbaum Pardo se coronó como la ganadora de las elecciones presidenciales más grandes de la historia al obtener 35 millones 924 mil 519 votos, lo que representó el 59.76 por ciento del total de la votación; 32 puntos por encima del segundo lugar.

La sesión en la Cámara de Diputados y posicionamiento de partidos La ceremonia en la que Claudia Sheinbaum rindió protesta como la primera mujer presidenta de México contó con la asistencia de 118 integrantes del Senado y 466 diputados. La sesión arrancó a las 9:02 horas con la declaración del quórum del Congreso General, seguido de la lectura del Bando Solemne expedido por la misma Cámara el pasado 1 de septiembre, así como el primer párrafo del artículo 87 constitucional. Durante la sesión se abrió una ronda de posicionamientos, donde un legislador de cada uno de los seis grupos parlamentario que integran el Congreso fijaron su postura hasta por 10 minutos.