“Traté de no ponerme nerviosa para no asustar más a la niña, y se me ocurrió cantarle una canción de cuna para distraerla y que no mirara el cuerpo”

“Antes de entrar en la selva —continúa hablando Guadalupe ya algo más recompuesta— yo le dije: ‘mami, vamos a una aventura’. Los niños tienen mucha imaginación, y yo quería que viera este camino como eso, como una aventura; que lo recuerde como un juego divertido. Solo le dije que la única condición era que nunca me soltara de la mano y que me siguiera siempre a donde fuera. Que no se separara de mí.

Guadalupe se queda mirando unos segundos un crucifijo de plata que lleva enredado en su mano derecha. Ella, puntualiza, es cristiana y no cree en las imágenes religiosas. Pero ese crucifijo se lo regaló una señora en Chiapas para que lo vendiera y sacara por lo menos unos mil pesos con los que comprar comida para su hija y su sobrina. Sin embargo, el gesto de la señora le tocó tanto el corazón, dice, que decidió no venderlo y llevarlo consigo durante el trayecto.

“El tren en sí no me da tanto miedo, quizá porque no conozco mucho. Lo que me da miedo son los niños. Sé que no nos van a robar, porque ya no traemos nada que nos puedan robar —ríe irónica—. Pero mis hijos... ese es mi mayor miedo. Me da pánico que les quieran hacer algo, que me los quieran quitar. He visto en internet que eso pasa mucho en México”.

Por ejemplo, expone a continuación, un par de noches atrás estaban en la terminal de autobuses de Oaxaca, a unos cientos de kilómetros al sur, cuando se percataron de que un tipo “estaba todo el rato pendiente” de la hija de Guadalupe, “y luego persiguió a una muchacha que venía con nosotros hasta el baño”, por lo que tuvieron que resguardarse juntos hasta que el bus —del que luego los bajó Migración— salió a la mañana siguiente.

Ante el recuerdo, Guadalupe mira a su bebé, que sin dejar de mamar le devuelve una mirada fija y curiosa a su madre.

“Sé que habrá quien diga... ‘¡ay, qué mujer tan egoísta!’ —reflexiona la migrante sin dejar de mirar al niño—. ‘¡Cómo expone así a sus hijos!’ Y pues sí, puede que sea egoísta, pero yo no puedo irme y no estar sin ellos. Y tampoco puedo quedarme en mi país, porque allá usted ya no puede decir nada sin que lo metan preso o lo maten. ¿Entonces, qué hago?”, pregunta retórica.

“A toda esa gente —se responde con el ceño fruncido— lo que le digo es que es mi responsabilidad cuidarlos. Sé que la hemos pasado muy difícil, y que mi hija está viendo y pasando cosas que no debería, como dormir en la calle o en el monte. Pero hago todo lo que puedo para protegerla. Y, hasta ahora, Dios no nos ha desamparado y aquí estamos. Listos para subir a ese tren como sea”.

Migrar con 7 hijos para tomar el tren y subir a la Bestia

A eso de las 5 de la tarde, las vías en Huehuetoca se convierten en un hormiguero de migrantes. De los árboles, malezas y de los arbustos altos que crecen alrededor del sendero de hierro comienzan a salir personas por todas partes que estaban escondidas de migración, que a tan solo unos kilómetros, en la zona conocida como ‘el basurero’ donde está el hangar de Ferromex, tienen instalados varios retenes para impedir que nadie aborde el ferrocarril.

Guadalupe y su familia también agarraron sus bolsas y comenzaron a caminar rápidamente para llegar a un punto cercano al ya famoso ‘puente’ donde se supone que el tren bajará la velocidad tras salir del hangar.

La cuñada de Guadalupe se queda rezagada. Va sudando a mares bajo el sol aún intenso de la tarde mientras hace un esfuerzo titánico por moverse entre las piedras angostas de las vías clavando las muletas en las que se apoya. Delante de ella, su hija de unos 4 años, camina ajena a todo jugando con su prima, la hija de Guadalupe, que camina con unas chancletas desgastadas que le quedan muy grandes y cargando una enorme botella de refresco.

Más adelante, junto a una oxidada alambrada de púas que impide, o debería impedir, el paso de animales y personas a las vías, otra niña que no debe pasar de los 7 años, muy delgada, alta, morena, y con el pelo hecho trenzas, juega a buscar caracoles entre las piedras de los durmientes de las vías. Cuando los encuentra, alza alegremente el brazo y se los lleva corriendo entre gritos a sus padres, que la felicitan, mientras su hermano, un niño de gesto duro, serio, que no rebasa los 10 años y que viste una cazadora negra y una gorra, la cuida siempre de reojo unos pasos más atrás.