‘Es un alertamiento’: Sheinbaum pide a Querétaro cumplir proceso para academia policial con EU

La Presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que la Academia Internacional de Capacitación Policial de Querétaro no cuenta con autorización federal ni ha pasado por el Grupo de Alto Nivel de Seguridad, por lo que pidió al Gobierno estatal cumplir con los procedimientos establecidos para cualquier proyecto de cooperación internacional en materia de seguridad.
Durante la conferencia matutina de este martes, Sheinbaum explicó que cuando un Gobierno estatal busca incorporar a una institución extranjera en actividades relacionadas con la seguridad debe solicitar autorización mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores y someter el proyecto a revisión del Grupo de Alto Nivel de Seguridad.
La Presidenta señaló que este procedimiento deriva de disposiciones constitucionales, de la Ley de Seguridad Nacional y de los mecanismos establecidos para la cooperación internacional en materia de seguridad.
Explicó que la Constitución establece que la política exterior corresponde al Gobierno federal y que los estados no pueden celebrar alianzas, tratados o coaliciones con potencias
También sostuvo que la cooperación bilateral en materia de seguridad debe ser suscrita por el Estado mexicano y que la participación de agentes extranjeros y sus reuniones con servidores públicos estatales están sujetas a controles y autorizaciones.
De acuerdo con Sheinbaum, el procedimiento contempla que el Gobierno estatal solicite la cooperación correspondiente y que la Presidencia, mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicite opiniones a las dependencias que integran el Grupo de Alto Nivel de Seguridad.
Este grupo, explicó, incluye al Gabinete de Seguridad y a la Cancillería.
Una vez revisado el proyecto, el Grupo de Alto Nivel determina si lo aprueba o lo rechaza y, si resulta procedente, la Secretaría de Relaciones Exteriores emite el dictamen correspondiente, comunica la decisión al Gobierno estatal, registra el proyecto y da seguimiento a su implementación.
La academia no está entre los proyectos autorizados
Sheinbaum informó que, hasta el 4 de octubre, se habían identificado nueve proyectos de cooperación entre el Gobierno de Querétaro y agencias de aplicación de la ley de Estados Unidos que habían sido aprobados por el Grupo de Alto Nivel de Seguridad.
De esos proyectos, ocho correspondían a la Fiscalía General del Estado y uno a la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
La Presidenta señaló que el monto de estos proyectos era de 4.6 millones de pesos.
Sin embargo, remarcó que la Academia Internacional de Capacitación Policial no se encuentra entre los proyectos que habían pasado por ese procedimiento.
La Presidenta explicó que el proyecto llamó su atención porque se presentó como una academia internacional en la que participarían agencias estadounidenses, particularmente para actividades de capacitación en materia de seguridad.
Para sustentar esta afirmación, durante la conferencia se reprodujo un video del Secretario de Seguridad Ciudadana de Querétaro, quien durante el acto de colocación de la primera piedra señaló que el centro estaba concebido para recibir capacitación especializada de agencias de Estados Unidos y ponerla al alcance de instituciones mexicanas de seguridad pública.
A partir de esa declaración, Sheinbaum señaló que el Gobierno estatal debe realizar los procedimientos correspondientes si pretende recibir ese tipo de cooperación.
“¿Qué es lo único que se le pide al gobierno de Querétaro? Que siga los procedimientos, que pregunte a Relaciones Exteriores, que solicite su autorización. Si va a recibir apoyo del gobierno de los Estados Unidos que solicite su autorización al Grupo de Alto Nivel. ¿Por qué? Porque es la ley”, sostuvo.
Sheinbaum: no hay oposición a la cooperación internacional
La Presidenta rechazó que su señalamiento implique una oposición a que México reciba apoyo internacional en materia de seguridad.
Explicó que el Gobierno federal mantiene una relación de cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad y en otros ámbitos, pero sostuvo que los gobiernos estatales deben ajustarse a las leyes mexicanas cuando establecen mecanismos de cooperación con instituciones de otros países.
“No existe que se esté en contra de algún apoyo internacional, pero hay que cumplir la ley, porque no puede ser que uno hable del Estado de derecho y que después, a la hora de la hora, pues no cumpla con los requisitos”, afirmó.
Sheinbaum señaló que el planteamiento se relaciona con la propia naturaleza de la academia, pues durante el acto de colocación de la primera piedra se habló de capacitación en asuntos como narcotráfico y otros delitos que corresponden al fuero federal.
Por ello, sostuvo que la participación de agencias estadounidenses en el proyecto requiere la autorización del Grupo de Alto Nivel de Seguridad y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, además de que debe revisarse si las actividades que pretende desarrollar la academia corresponden a las atribuciones del gobierno estatal.
“Entonces, ¿puede tener esta academia internacional? Sí. ¿Bajo qué condiciones puede tener su participación las agencias de los Estados Unidos? Bajo autorización del Grupo de Alto Nivel y de la Secretaría de Relaciones Exteriores”, explicó.
La primera piedra fue colocada el 2 de octubre
La discusión se refiere a la Academia Internacional de Capacitación Policial cuya primera piedra fue colocada el pasado 2 de octubre en Querétaro, en un acto en el que participaron el Gobernador Mauricio Kuri y el Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson.
El proyecto está destinado a la formación y preparación de policías y cuenta con apoyo del gobierno estadounidense para recibir capacitación especializada de agencias de Estados Unidos y ponerla a disposición de instituciones mexicanas de seguridad pública.
La información difundida sobre el proyecto señala que la instalación estará dedicada específicamente a la capacitación de autoridades encargadas de hacer cumplir la ley para detectar e interceptar drogas, armas, grandes cantidades de dinero ilícito en efectivo y otros tipos de contrabando.
También se informó que los agentes que reciban capacitación en la academia podrán trasladar esos conocimientos y capacidades a sus respectivas unidades, estados y comunidades en distintas partes de México.
El proyecto fue presentado como la primera academia de este tipo en México y América Latina.
El Gobernador Mauricio Kuri agradeció al gobierno de Estados Unidos y al Embajador Ronald Johnson por la colaboración para establecer la academia en Querétaro.
Por su parte, la Embajada de Estados Unidos informó que durante la última década había destinado más de 10 millones de dólares a capacitación y equipamiento en Querétaro como parte de la cooperación bilateral en materia de seguridad.
El problema no es que Johnson haya acudido al acto
Durante la conferencia de este martes, Sheinbaum también fue cuestionada sobre la participación del Embajador Ronald Johnson en el acto del 2 de octubre y sobre si el Gobierno federal había sido informado de su presencia.
La Presidenta aclaró que sí hubo comunicación con la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre la invitación al Embajador estadounidense; sin embargo, estableció una diferencia entre informar sobre la asistencia del diplomático y contar con autorización para desarrollar el proyecto de cooperación en materia de seguridad.
“El problema no es la presencia de un Embajador en una actividad como esta, sino la característica de la actividad y los permisos que tienen que tener para desarrollar la academia que anunciaron en el evento que van a desarrollar”, dijo.
El Gobierno de Querétaro había enviado un oficio fechado el 23 de septiembre y recibido por la Secretaría de Relaciones Exteriores el 25 de septiembre.
En ese documento, el Gobernador Mauricio Kuri informó al entonces Secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, que el 2 de octubre Querétaro recibiría al Embajador estadounidense para abordar “diversos temas de interés común”.
Sheinbaum sostuvo este martes que esa comunicación sobre la visita del Embajador no constituye la autorización federal que requiere un proyecto de cooperación internacional en materia de seguridad.
Sheinbaum dice que es un “alertamiento” al Gobierno estatal
Ante la pregunta sobre qué ocurriría con el proyecto si se hubieran incumplido disposiciones constitucionales o tratados internacionales, Sheinbaum señaló que la academia todavía no está en operación y que hasta ahora únicamente se colocó la primera piedra.
Por ello, definió su señalamiento como un “alertamiento” dirigido al gobierno de Querétaro para que cumpla con los procedimientos establecidos antes de avanzar en las actividades anunciadas.
“Es un alertamiento al gobierno de Querétaro”, afirmó.