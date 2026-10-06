‘Es un alertamiento’: Sheinbaum pide a Querétaro cumplir proceso para academia policial con EU

La Presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que la Academia Internacional de Capacitación Policial de Querétaro no cuenta con autorización federal ni ha pasado por el Grupo de Alto Nivel de Seguridad, por lo que pidió al Gobierno estatal cumplir con los procedimientos establecidos para cualquier proyecto de cooperación internacional en materia de seguridad. Durante la conferencia matutina de este martes, Sheinbaum explicó que cuando un Gobierno estatal busca incorporar a una institución extranjera en actividades relacionadas con la seguridad debe solicitar autorización mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores y someter el proyecto a revisión del Grupo de Alto Nivel de Seguridad. La Presidenta señaló que este procedimiento deriva de disposiciones constitucionales, de la Ley de Seguridad Nacional y de los mecanismos establecidos para la cooperación internacional en materia de seguridad. Explicó que la Constitución establece que la política exterior corresponde al Gobierno federal y que los estados no pueden celebrar alianzas, tratados o coaliciones con potencias

Ronald Johnson, Embajador de Estados Unidos en México, y Mauricio Kuri, Gobernador de Querétaro. ( )

También sostuvo que la cooperación bilateral en materia de seguridad debe ser suscrita por el Estado mexicano y que la participación de agentes extranjeros y sus reuniones con servidores públicos estatales están sujetas a controles y autorizaciones. De acuerdo con Sheinbaum, el procedimiento contempla que el Gobierno estatal solicite la cooperación correspondiente y que la Presidencia, mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicite opiniones a las dependencias que integran el Grupo de Alto Nivel de Seguridad. Este grupo, explicó, incluye al Gabinete de Seguridad y a la Cancillería. Una vez revisado el proyecto, el Grupo de Alto Nivel determina si lo aprueba o lo rechaza y, si resulta procedente, la Secretaría de Relaciones Exteriores emite el dictamen correspondiente, comunica la decisión al Gobierno estatal, registra el proyecto y da seguimiento a su implementación.

La academia no está entre los proyectos autorizados Sheinbaum informó que, hasta el 4 de octubre, se habían identificado nueve proyectos de cooperación entre el Gobierno de Querétaro y agencias de aplicación de la ley de Estados Unidos que habían sido aprobados por el Grupo de Alto Nivel de Seguridad. De esos proyectos, ocho correspondían a la Fiscalía General del Estado y uno a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La Presidenta señaló que el monto de estos proyectos era de 4.6 millones de pesos. Sin embargo, remarcó que la Academia Internacional de Capacitación Policial no se encuentra entre los proyectos que habían pasado por ese procedimiento. La Presidenta explicó que el proyecto llamó su atención porque se presentó como una academia internacional en la que participarían agencias estadounidenses, particularmente para actividades de capacitación en materia de seguridad. Para sustentar esta afirmación, durante la conferencia se reprodujo un video del Secretario de Seguridad Ciudadana de Querétaro, quien durante el acto de colocación de la primera piedra señaló que el centro estaba concebido para recibir capacitación especializada de agencias de Estados Unidos y ponerla al alcance de instituciones mexicanas de seguridad pública. A partir de esa declaración, Sheinbaum señaló que el Gobierno estatal debe realizar los procedimientos correspondientes si pretende recibir ese tipo de cooperación. “¿Qué es lo único que se le pide al gobierno de Querétaro? Que siga los procedimientos, que pregunte a Relaciones Exteriores, que solicite su autorización. Si va a recibir apoyo del gobierno de los Estados Unidos que solicite su autorización al Grupo de Alto Nivel. ¿Por qué? Porque es la ley”, sostuvo.

Ronald Johnson, Embajador de Estados Unidos en México, y Mauricio Kuri, Gobernador de Querétaro, encabezaron la ceremonia de colocación de la primera piedra de la Primera Piedra de la Academia Internacional de Capacitación Policial. ( )