Es un exceso sanción a ciudadana por crítica a Diputada del PT, dice Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como un exceso, que Karla María Estrella Murrieta, usuaria de la red social X, comenzara a ofrecer disculpas desde el 13 de julio a Diana Karina Barreras Samaniego, luego de la sanción que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le impuso por una publicación donde acusó al esposo de la legisladora federal, Sergio Carlos Gutiérrez Luna -actual presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados-, de haber operado para que la coalición “Sigamos Haciendo Historia” -conformada por Morena, PT y PVEM-, para darle una candidatura.

Durante la conferencia de prensa matutina Sheinbaum Pardo afirmó que el poder era humildad y no soberbia.

”Es un exceso, el poder es humildad, no soberbia. No está bien esta exigencia de que por 30 días te disculpes. Sí puede haber una sanción del Tribunal de decir ‘no hubo fundamento es bueno que haya una disculpa pública’ y bueno se hace una disculpa pública”, enfatizó.

”Ha habido otros casos, tiene que haber sanciones cuando hay, cuando están en medio de un proceso electoral que tiene que analizar el propio Tribunal con sus criterios, pero para todas y todos el poder es humildad, no es soberbia, no es abuso, que es lo que ocurría tiempo atrás”, indicó.

”Aquí hay derecho a criticar de lo que sea, nadie lo impide, aquí lo que hay es derecho de réplica, porque si alguien ofende o dice una mentira pues aquí hay que aclararla. Vale la pena que los Tribunales, los jueces pongan todo en su justo término”, agregó Sheinbaum Pardo.

El 16 de julio, tras críticas en su contra por el fallo que emitió a su favor la Sala Superior del TEPJF, la Diputada federal del PT, aseguró que resistiría cualquier intento de censura por defender los derechos de las mujeres.

Barreras Samaniego se rehúso a “esconderse” de los señalamientos en su contra, ya que “minimizar” o “invisibilizar” los logros de las mujeres, según dijo, era violencia política, un comportamiento que está prohibido desde el año 2020.

La legisladora sonorense destacó que muchas agresiones habían terminado en feminicidios y ella ahora era víctima de violencia política, revictimización y amenazas físicas.

”Defender los derechos de las mujeres siempre ha tenido un costo y no tengo problema en pagarlo, he enfrentado violencia política en mi contra, revictimización por personas desinformadas o con un interés político, incluso he recibido amenazas físicas, pero la violencia no se calla, ni se minimiza [porque] muchas agresiones han terminado en feminicidios”, sostuvo Barreras Samaniego, quien también reprochó que ahora que ejercía la ley que la ampara, era víctima de revictimización a través de redes sociales.

Aunque argumentó posicionarse a favor de la libertad de expresión, aclaró que no la confundiría con violencia hacia las mujeres, por lo que se declaró lista para resistir a linchamientos o intentos de silenciarla.

”Si eso amerita linchamiento, estoy lista. Resistiré cualquier intento de silenciarme, por el futuro de todas, adelante”, señaló Barreras Samaniego.

Estrella Murrieta comenzó a ofrecer disculpas el 13 de julio a Barreras Samaniego, luego de la sanción que la Sala Superior del TEPJF le impuso por una publicación donde acusó al esposo de la legisladora federal, de haber operado para que la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, para darle una candidatura.

“Te pido una disculpa, DATO PROTEGIDO [Diana Karina Barreras Samaniego], por el mensaje que estuvo cargado de violencia simbólica, psicológica, por interpósita persona, digital, mediática y análoga, así como de discriminación, basado en estereotipos de género. Esto perjudicó tus derechos político-electorales porque minimizó tus capacidades y trayectoria política”, escribió Estrella Murrieta, en su cuenta de la red social X.

Barreras Samaniego defendió, el 21 de junio, la sanción que la Sala Superior del TEPJF, impuso a Estrella Murrieta por una publicación donde acusó a su esposo, Gutiérrez Luna, de haber operado para que la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, para darle una candidatura.

En un video publicado en su cuenta en X, la Diputada federal del grupo legislativo del PT explicó que presentó la denuncia por el comentario publicado en dicha red social, con el propósito de sentar un precedente para la protección a mujeres que buscaran iniciar su carrera política.

”En aquel contexto del proceso electoral, solicité al INE que interviniera para que calificara estos actos, dejando un precedente de protección para todas las mujeres que quieran incurrir en el ámbito político, sin miedo a ser violentadas. En tres instancias en el INE -en Sala Regional y en la Sala Superior- se confirmó que dichos actos constituyen la violencia política”, indicó Barreras Samaniego.

La Diputada federal descartó que la sanción impuesta a Estrella Murrieta constituyera un acto de censura, señalando que lo que hizo la usuaria de la red social X se trató de violencia política y defendiendo que “el debate siempre es bueno”.

”Quiero dejar claro que nunca estaré a favor de la censura, y sí estaré a favor de defender los derechos de las mujeres que luchamos por construir nuestra carrera, sobre todo en un ambiente tan complicado y agresivo para nosotras que es la política”, enfatizó, quien, sin embargo, dijo que la disculpa que ordenó el TEPJF a Estrella Murrieta no era necesaria.

”Por otra parte, no necesito que ella se disculpe. Declino la necesidad de una disculpa pública, siempre es bueno el debate, sobre todo el tema público”, insistió.

No obstante, Estrella Murrieta respondió que la disculpa era parte de la resolución del TEPJF, por lo que ella debía ejecutarla. Además, acusó que la presentación de la denuncia constituía un acto de censura, y consideró que “el debate se debió dar en esa misma arena [en la red social X] y bajo una condición de igualdad”.

”La solicitud de disculpa no fue ocurrencia del Tribunal Electoral, fue una solicitud de la actora política entre muchas otras. Ahora yo estoy obligada a acatar esa resolución y no depende de la magnanimidad de quien lo solicitó en un principio”, reprochó Estrella Murrieta.

Mónica Aralí Soto Fregoso, presidenta de la Sala Superior del TEPJF, y el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, confirmaron, el 20 de junio, la sanción contra Estrella Murrieta.