‘Es un mensaje de no impunidad’, dice García Harfuch sobre el abatimiento de ‘El Mencho’

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, envía “un mensaje de no impunidad para quien cometa delitos en nuestro país”, al revelar detalles del operativo militar al medio estadounidense de derecha Newsmax.

La conversación fue presentada este jueves en el programa Bianca Across The Nation, donde el corresponsal de la cadena, Jaeson Jones, aseguró que entrevistó a “la mente detrás del operativo que terminó con la muerte de El Mencho”, pese a que el propio funcionario mexicano precisó en la entrevista que la intervención fue ejecutada directamente por el Ejército mexicano.

“Fue una operación que el Ejército desarrolló en menos de 24 horas. La operación de manera directa fue desarrollada por el Ejército mexicano en muy pocas horas”, explicó García Harfuch durante la entrevista, en la que detalló la rapidez con la que se planeó y ejecutó el despliegue.

El secretario señaló que el operativo se estructuró en varios ejes: “Un componente terrestre, donde iban también elementos de fuerzas especiales del ejército; un componente aéreo donde iban seis helicópteros con personal de fuerzas especiales del Ejército y aviones de la Fuerza Aérea de la propia Secretaría de la Defensa Nacional”.

Según relató, el despliegue fue breve y culminó con el abatimiento del líder criminal. “En un operativo rápido que duró alrededor de dos horas primero, se logró neutralización de este objetivo que tanto daño le había hecho a México y a varios lugares de Latinoamérica y Estados Unidos”.

Durante el segmento televisivo, Jones resumió que el operativo se lanzó poco después de obtener información de inteligencia confirmada y aseguró que, tras la intervención, las autoridades mexicanas detuvieron a 72 presuntos integrantes adicionales del CJNG. También afirmó que las autoridades contaban con una base de inteligencia robusta, derivada de la captura de más de 180 operadores del grupo criminal durante los 17 meses previos.

El corresponsal añadió que en la entrevista preguntó al funcionario sobre la siguiente fase de la estrategia de seguridad, enfocada en atacar no solo a los líderes criminales, sino también a la red que sostiene a las organizaciones, incluidos abogados y operadores logísticos.

Los detalles compartidos por García Harfuch amplían la información que el gobierno de México dio a conocer el 23 de febrero sobre el operativo contra Oseguera Cervantes. Ese día se informó que el líder del CJNG fue ubicado el 20 de febrero en el municipio de Tapalpa, después de reunirse con su pareja sentimental, quien fue rastreada mediante labores de inteligencia.

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, detalló entonces que la mujer fue trasladada al poblado por un hombre de confianza del capo y se retiró el 21 de febrero, mientras que “El Mencho” permaneció en la zona junto con su círculo de seguridad, lo que permitió a las fuerzas especiales planear un operativo para su detención.

De acuerdo con el relato oficial, el 22 de febrero una fuerza terrestre se desplazó al área identificada tras corroborar la presencia del líder criminal para ejecutar dos órdenes de aprehensión por delincuencia organizada. No obstante, los militares fueron recibidos con un “ataque muy violento” por parte de su círculo de seguridad.

Tras el primer enfrentamiento, en el que murieron ocho integrantes del grupo criminal, Oseguera Cervantes huyó hacia una zona boscosa cercana a un complejo de cabañas en las afueras de Tapalpa. Elementos de fuerzas especiales establecieron un cerco y lo persiguieron hasta ubicarlo oculto entre la maleza, donde él y sus escoltas abrieron fuego contra el personal militar.

Durante los hechos, un helicóptero oficial fue alcanzado por disparos y tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Sayula. En el enfrentamiento resultaron heridos el propio Oseguera Cervantes, dos de sus escoltas y tres elementos militares, mientras que dos presuntos integrantes del grupo criminal fueron detenidos.

Personal de sanidad militar acudió al sitio para evacuar a los heridos debido a la gravedad de sus lesiones. Fueron trasladados inicialmente en helicóptero y posteriormente en una aeronave de la Fuerza Aérea tras una escala en el Aeropuerto Internacional de Morelia, desde donde serían llevados a la Ciudad de México; sin embargo, Oseguera Cervantes y dos de sus escoltas fallecieron durante el traslado.

Después del enfrentamiento, las fuerzas armadas aseguraron siete armas largas, dos lanzacohetes —entre ellos un RPG de origen ruso—, ocho vehículos, así como cargadores y cartuchos.

Las autoridades también informaron que, en un operativo distinto realizado el mismo día en Jalisco, fue abatido Hugo “H”, alias “El Tuli”, señalado como responsable de coordinar bloqueos carreteros, ordenar incendios de vehículos, atacar instalaciones de la Guardia Nacional y ofrecer pagos por el asesinato de militares.