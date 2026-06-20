$!‘Es un mensaje de pluralidad’: CDMX proyecta arcoíris de la diversidad de Revolución al Zócalo

Desde este viernes, el cielo de la Ciudad de México se transformó en un monumental lienzo de luz con el encendido de “Arcoíris Global”, una instalación artística de la creadora Yvette Mättern para conmemorar el mes del orgullo LGBTIQ+ que coincide con el Mundial 2026. El proyecto consiste en un potente haz de siete colores proyectado desde el Monumento a la Revolución hasta el Zócalo capitalino con el objetivo de mostrar que “la CDMX es y seguirá siendo un bastión de pluralidad, libertad y derechos humanos”. El encendido de esta obra, que recorre 2 kilómetros del Centro Histórico, se da en el marco del Mes del Orgullo LGBTTTIQ+ y la celebración del Mundial 2026, por lo que, de acuerdo con autoridades capitalinas, se busca posicionar a la CDMX como una urbe vanguardista e inclusiva ante los ojos del mundo.



Combatir la discriminación Durante el acto protocolario, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, enfatizó que esta intervención urbana —que ya ha recorrido 30 países— busca “iluminar las conciencias de la población” en un contexto global donde persisten discursos de exclusión. “La libertad no es un privilegio reservado para unos cuantos, la dignidad humana no admite excepciones, los derechos humanos no se negocian, el amor no pide permiso y el derecho a existir y a ser, tampoco”, subrayó la mandataria. Brugada Molina alertó sobre los retrocesos que impulsan algunos sectores que buscan regresar a “la oscuridad de la discriminación”, ante lo cual afirmó que la historia de los derechos humanos es la de la luz abriéndose paso. Recordó que la CDMX ha sido el motor de las libertades que hoy goza el país: “Si hoy México es un país más libre, es porque esta ciudad se atrevió a hacerlo”.