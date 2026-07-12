Escapan reos de un penal en Sonora; activan protocolo para recaptura

El Sistema Estatal Penitenciario de Sonora informó el sábado que se registró una fuga de reos en el Centro de Reinserción Social del estado.

“Ante la inmediata detección de los hechos, se activaron los protocolos correspondientes”, indicó.

En su cuenta de X, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana comentó que todas las autoridades se encontraban concentradas en las acciones para lograr la recaptura de los prisioneros, mientras se desarrollaban las investigaciones.

“Como parte de las acciones se realizaron detonaciones disuasivas con arma de fuego”, confirmó la dependencia.

Hasta la edición de esta nota, las autoridades no detallaron cuántos reos salieron ni quiénes son los que se fugaron.

Tampoco precisaron en qué penal se dio dicha fuga.



Fugas de reos en Jalisco

En Jalisco, la Secretaría de Seguridad Pública del estado informó el pasado 28 de febrero que recapturó a Chrystian “N”, quien se encontraba recluido en el Centro Integral de Justicia Regional, en Puerto Vallarta, y que se fugó junto con otros 22 reclusos durante la violencia que generó el abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

La dependencia aseguró que el Escuadrón Elite FOEP lo trasladó al complejo penitenciario Puente Grande.

“Con el uso de la tecnología, análisis de la información e inteligencia operativa, recapturó a Chrystian “N”, quien permanecía en el CEINJURE, de Puerto Vallarta. El sujeto fue llevado al complejo penitenciario de Puente Grande por el Escuadrón Aéreo Titán”, reiteró.



Detienen a cuatro reclusos más

En aquella ocasión, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, precisó que la Secretaría de Marina, en coordinación con las autoridades de Jalisco, detuvo a 4 personas que se fugaron el pasado 22 de febrero.