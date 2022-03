Especialistas prevén trasladar a ‘El Bronco’ de cárcel a hospital

Samuel Franco Colomo, titular del Centro de Reinserción Social (CERESO) Número 2 Norte, ubicado en Apodaca, informó a la Secretaría de Seguridad del Gobierno del Estado de Nuevo León, que el ex Gobernador Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, fue valorado por un cirujano proctólogo, un traumatólogo y un coordinador de especialidades, todos adscritos a la Secretaría de Salud estatal.

Los especialistas ven viable trasladarlo al Hospital Metropolitano en San Nicolás para realizar los estudios. Fue “valorado mediante interrogatorio y exploración física”, por parte del cirujano proctólogo José Jorge Espinoza Loera y del traumatólogo Juan Leonel Arizola Cisneros.

Tras la valoración, Espinoza Loera “refirió como impresión diagnóstica Diverticulitis Grado 1”, por lo cual indicó como necesario que al ex mandatario estatal se le realice una tomografía axial computarizada de abdomen contrastada, a más tardar dentro de 48 horas, ello con la finalidad de determinar el tratamiento que se debe seguir.

Por su parte, Arizola Cisneros “refirió como impresión diagnóstica una probable radiculopatía lumbar (lesión a nivel vertebral), indicando como necesario que se le realice una resonancia magnética lumbar para efectos de determinar la magnitud del daño y el tratamiento a seguir, no refiriendo como urgente la realización de dicho estudio de gabinete”.

Tras los diagnósticos, el doctor Alexandro Ulises Calderón Cadengo, coordinador de especialidades de la Secretaría de Salud estatal, “externó su voluntad de brindar la colaboración necesaria para realizar las gestiones en el Hospital Metropolitano para las facilidades de organización y logística para la realización de los estudios”.

La noche del pasado jueves 17 de marzo, Manuel Enrique de la O Cavazos, ex titular de la Secretaría de Salud de dicha entidad, realizó una visita al ex mandatario estatal, quien se encuentra recluido en el CERESO Número 2 Norte, ubicado en el municipio de Apodaca.

El ex funcionario estatal indicó que “El Bronco” fue quien solicitó que lo atendiera personalmente en el penal. Luego, el también investigador de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) detalló que, tras un chequeo de rutina, confirmó que el ex gobernador presentó síntomas de diverticulitis, pero que será atendido en el CERESO.

Según el médico, la evolución del estado de salud de “El Bronco” ha sido satisfactoria, pese a que tiene antecedentes de hipertensión arterial. “Por el momento sí [puede ser atendido en el penal], Ya se le dio el tratamiento”, explicó De la O Cavazos, quien dijo que a pesar de ello, el ex Gobernador “está muy bien, tranquilo, relajado”.

“Tuve la oportunidad de platicar con él, de darle un abrazo y bueno, voy a estar al pendiente de su salud, durante los últimos años he sido su médico [...] Se descarta un posible traslado, ya recibió tratamiento”, dijo el ex funcionario estatal, tras salir del CERESO No. 2 de Apodaca.

Los divertículos son pequeñas bolsas o sacos abultados que se forman en la pared interna del intestino. La diverticulitis ocurre cuando estas bolsas se inflaman o infectan. La mayoría de las veces, estas se encuentran en el intestino grueso o colon.