Esposa de AMLO recibió trato preferente en Consulado español en México, revela medio ibérico

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del ex presidente de México Andrés Manuel López Obrador, recibió un trato distinto al habitual durante la tramitación de su solicitud de nacionalidad española, presentada el 30 de abril de 2025 ante el Consulado General de España en México. Según reveló en exclusiva el diario digital español The Objective, que tuvo acceso al expediente, funcionarios consulares realizaron ante otras instituciones las gestiones para obtener un documento que la solicitante se negó a aportar.

El expediente incluye una nota adhesiva manuscrita que consigna la dificultad para reunir uno de los requisitos. En ella se asentó que la solicitante presentó el acta extracto de su padre por la línea española, pero que “no quiere traer copia fiel del libro” registral que se le reclamaba.

Fuentes consulares citadas en la publicación sostuvieron que, en circunstancias ordinarias, corresponde al interesado aportar los documentos requeridos para continuar el procedimiento, y que la intervención de los funcionarios en este caso no se practica de forma habitual con el resto de los solicitantes. Una vez completado ese trámite, el consulado estampó el sello de documentación completa, con fecha del 30 de abril de 2025.

Como punto de comparación, la publicación difundió una comunicación del Consulado General de España en Caracas dirigida a otro solicitante acogido a la misma ley, en la que se le exigía consignar personalmente la documentación pendiente, en las oficinas consulares y en un horario establecido de lunes a viernes, de ocho a diez de la mañana.

Gutiérrez Müller sustentó su solicitud en la línea paterna. Su abuelo, Agustín Gutiérrez Arias, nació el 7 de agosto de 1907 en Rodiezmo, provincia de León, España. Su padre, Juan José Gutiérrez Canet, nacido en 1940 en México, optó por la nacionalidad española el 6 de mayo de 2003, al amparo de la Ley 36/2002, del 8 de octubre.

Más de dos décadas después, la historiadora inició su propio procedimiento con base en la Ley 20/2022, de Memoria Democrática, aprobada durante el Gobierno encabezado por Pedro Sánchez Pérez-Castejón y conocida como ley de nietos, que amplió el acceso a la nacionalidad española para determinados descendientes de españoles afectados por el exilio. La documentación muestra que presentó el Anexo I, correspondiente al primer supuesto de la disposición adicional octava de esa norma, aplicable a personas nacidas fuera de España cuyo padre, madre, abuelo o abuela hubiera sido originariamente español y hubiera perdido o renunciado a la nacionalidad como consecuencia del exilio.

El trámite coincide con el periodo del diferendo diplomático entre México y España. En marzo de 2019, López Obrador anunció el envío de una carta al rey Felipe VI para pedir que España reconociera los agravios cometidos contra los pueblos originarios mexicanos, en un video en el que apareció acompañado por su esposa. En 2022, el entonces mandatario planteó una pausa en las relaciones con España y, en septiembre de 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no invitó a Felipe VI a su toma de posesión, decisión que la mandataria nacional justificó por la falta de una respuesta directa del monarca a la petición formulada cinco años antes.

Ni Gutiérrez Müller ni el Consulado General de España en México han emitido un pronunciamiento público respecto al contenido del expediente.