Esposa de ex director de Pemex denuncia agresiones físicas en su contra

María Felicia Jiménez Lavie interpuso una denuncia por violencia familiar en contra de su esposo, Víctor Rodríguez Padilla, ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), y recibió medidas de protección por parte de las autoridades de la Ciudad de México y del estado de Morelos.

El fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, explicó que, tras la acusación y la difusión de evidencia en plataformas digitales, su institución y las autoridades de la Ciudad de México activaron medidas urgentes de protección para salvaguardar la integridad física de la denunciante y de sus hijos menores de edad. “Iniciaron ellos una carpeta por la denuncia que presentó la señora y esto para nosotros es importante por la colaboración que existe”, afirmó Blumenkron Escobar.

El proceso legal se originó después de que Jiménez Lavie, académica de origen cubano, hiciera públicos diversos videos en los que se observa a Rodríguez Padilla agredirla de manera física y verbal en un domicilio ubicado en el municipio de Emiliano Zapata, Morelos. Una de las secuencias, con fecha del 15 de marzo de 2026, muestra cómo el ex funcionario jaloneó, empujó y lanzó a su esposa contra un sillón, además de jalarla del cabello.

A raíz de la difusión de la evidencia, la Fiscalía de Morelos abrió, el 26 de junio de 2026, una carpeta de investigación por noticia criminal a través de su centro especializado. Blumenkron Escobar precisó que el Centro de Justicia para las Mujeres de Morelos otorgó los mecanismos de protección correspondientes, los cuales serán activados en el momento en que la víctima se encuentre en territorio morelense. “Tuvimos contacto desde el principio pero ella está en la Ciudad de México. El acompañamiento lo hace la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México y la Fiscalía de la Ciudad”, aseveró el funcionario estatal.

Posteriormente, el 29 de junio de 2026, Jiménez Lavie ratificó y formalizó la denuncia penal ante la Fiscalía de Investigación de Delitos de Violencia Familiar de la Ciudad de México, entidad donde reside actualmente. En entrevista con Grupo Reforma, la denunciante señaló que las conductas violentas comenzaron desde el año 2022 y que temía por su sustento familiar y por la seguridad propia y de sus hijos.

La Secretaría de las Mujeres federal y la subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias de la Ciudad de México, Ingrid Gómez Saracibar, asumieron el acompañamiento legal y psicológico integral de la afectada.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció sobre el caso durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, donde exigió aplicar todo el peso de la ley y garantizó que no habrá impunidad ni protección política para el agresor. Además, la mandataria nacional frenó el nombramiento de Rodríguez Padilla al frente del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, organismo dependiente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y descartó que el implicado pueda volver a ocupar algún cargo en la Administración Pública Federal.