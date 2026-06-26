$!Esposa de ex director de Pemex lo acusa de violencia; Sheinbaum ofrece apoyo

María Felicia Jiménez Lavie acusó de violencia familiar a su esposo, Víctor Rodríguez Padilla, titular del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias y ex director general de Petróleos Mexicanos, luego de difundir este viernes un video que documenta golpes, jaloneos e intentos de estrangulamiento. La agresión ocurrió el pasado 15 de marzo en una vivienda del municipio de Emiliano Zapata, Morelos, cuando él aún encabezaba Pemex. La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que se brindará respaldo a la mujer, quien es doctora en Ingeniería Física Nuclear. “Se le va a dar toda la ayuda a la mujer, se le va a dar toda la ayuda”, reiteró la Mandataria durante su gira por Chiapas. Añadió que “si ella quiere presentar denuncia, que presente la denuncia”, y precisó que no ha sostenido comunicación con Rodríguez Padilla.

Las imágenes, captadas por una cámara de videovigilancia casera, muestran al funcionario federal golpear a Jiménez Lavie en el rostro y el abdomen, jalarla del cabello, taparle la boca y sujetarla del cuello mientras ella llora y forcejea para frenar los golpes. La agresión se prolongó por al menos cinco minutos y ocurrió frente al hijo de 5 años de la pareja, quien corrió hacia las escaleras durante el ataque. Jiménez Lavie, profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México y migrante de origen cubano, afirmó que los episodios de violencia iniciaron en 2022. “Los episodios empezaron en el año 2022, aproximadamente”, declaró, y describió una marca en su brazo que atribuyó a un bolígrafo que su esposo le clavó. Sostuvo que Rodríguez Padilla se valió de su condición migratoria y de su posición de poder para someterla y amenazarla.