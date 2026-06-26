$!Esposa de ex director de Pemex lo acusa de violencia; Sheinbaum ofrece apoyo

María Felicia Jiménez Lavie acusó de violencia familiar a su esposo, Víctor Rodríguez Padilla, titular del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias y ex director general de Petróleos Mexicanos, luego de difundir este viernes un video que documenta golpes, jaloneos e intentos de estrangulamiento.
La agresión ocurrió el pasado 15 de marzo en una vivienda del municipio de Emiliano Zapata, Morelos, cuando él aún encabezaba Pemex.
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que se brindará respaldo a la mujer, quien es doctora en Ingeniería Física Nuclear.
“Se le va a dar toda la ayuda a la mujer, se le va a dar toda la ayuda”, reiteró la Mandataria durante su gira por Chiapas.
Añadió que “si ella quiere presentar denuncia, que presente la denuncia”, y precisó que no ha sostenido comunicación con Rodríguez Padilla.
Las imágenes, captadas por una cámara de videovigilancia casera, muestran al funcionario federal golpear a Jiménez Lavie en el rostro y el abdomen, jalarla del cabello, taparle la boca y sujetarla del cuello mientras ella llora y forcejea para frenar los golpes.
La agresión se prolongó por al menos cinco minutos y ocurrió frente al hijo de 5 años de la pareja, quien corrió hacia las escaleras durante el ataque.
Jiménez Lavie, profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México y migrante de origen cubano, afirmó que los episodios de violencia iniciaron en 2022.
“Los episodios empezaron en el año 2022, aproximadamente”, declaró, y describió una marca en su brazo que atribuyó a un bolígrafo que su esposo le clavó. Sostuvo que Rodríguez Padilla se valió de su condición migratoria y de su posición de poder para someterla y amenazarla.
La afectada no ha presentado una denuncia formal, aunque adelantó que analiza hacerlo tras divulgar el material.
“Solamente me tengo que llenar de nuevo de valor. Es ir a un Ministerio Público, que nunca he ido, fuera de mi país”, expresó.
La profesora relató que su esposo le advirtió de manera reiterada que no enfrentaría consecuencias.
“Durante muchos años me amenazó que a él no le iba a pasar nada”.
Rodríguez Padilla fue nombrado director general de Pemex en octubre de 2024, al inicio del mandato de Sheinbaum Pardo. El 14 de mayo de 2026, la presidenta de la República anunció su salida de la petrolera, acordada bajo el compromiso de que permanecería año y medio en el cargo, y su traslado al INEEL, instituto que encabeza desde el 1 de junio de 2026.
Sheinbaum Pardo y el funcionario se conocen desde su etapa estudiantil en la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde cursaron la licenciatura en Física, y posteriormente coincidieron en la maestría en Ingeniería en Energía de la misma casa de estudios.
Rodríguez Padilla no respondió a las solicitudes de postura formuladas por medios periodísticos. Jiménez Lavie afirmó que decidió hacer públicas las grabaciones como un primer paso antes de acudir a las instancias judiciales.